Previsioni Meteo Lombardia: oggi fenomeni temporaleschi, nucleo freddo nel weekend

“L’approfondimento di una vasta saccatura proveniente dalle isole britanniche mantiene il tempo sulla Lombardia blandamente instabile per tutta la durata della settimana, con la probabilità di precipitazioni che interesserà tutte le giornate, anche se non sarà alta la possibilità di fenomeni temporaleschi ad eccezione di oggi, lunedì. La nuvolosità sarà variabile e le temperature saranno sotto la media stagionale, grazie alla presenza di aria non particolarmente calda in quota e alla persistenza di fenomeni precipitativi che aiuteranno a limitare l’innalzamento delle temperature. Nel fine settimana l’avvicinamento di un nucleo freddo in quota darà inizio ad una fase più instabile con probabilità di precipitazioni maggiormente insistenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con nubi prevalentemente medio-alte.

Precipitazioni: deboli o molto deboli insistenti per lo più sui settori orientali. Non escluso lo sviluppo di temporali sulle Prealpi.

Temperature: massime in pianura molto variabili tra 20 e 31 °C.

Zero termico: tra 2900 e 3400 metri.

Venti: da deboli o molto deboli su Prealpi e pianura orientali, da deboli a moderati sui settori occidentali e sulla fascia prealpina dove si potranno verificare anche raffiche forti.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti su buona parte della regione tranne locali rovesci sulla fascia prealpina.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 18 °C, massime tra 26 e 31 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3300 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, con rinforzi da nord sui settori occidentali nella notte; sui rilievi deboli o molto deboli variabili.

