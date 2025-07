Previsioni Meteo Lombardia: ondata di caldo agli sgoccioli

MeteoWeb

“L’ondata di calore che sta interessando la Lombardia è nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Da domenica è previsto un periodo di condizioni ancora più instabili a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, in pianura tra 25 e 30 gradi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvolosità irregolare con ampio soleggiamento in pianura nel pomeriggio.

Precipitazioni: su Alpi e Prealpi rovesci sparsi, altrove locali, anche a carattere temporale. In serata in spostamento verso sud.

Temperature: massime in pianura tra 35 e 39 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4400 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, sui rilievi a regime di brezza. Raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte su buona parte della regione.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno con locali annuvolamenti in montagna.

Precipitazioni: assenti su buona parte della regione tranne locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi orientali e centrali dal pomeriggio.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime tra 19 e 24 °C, massime tra 36 e 40 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4400 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili in pianura, in montagna a regime di brezza nelle valli. Rinforzi di venti associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte su buona parte della regione.

