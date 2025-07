Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento da domani

MeteoWeb

“L’allontanamento della saccatura sull’Europa centrale, lascia sul Nord Italia un flusso occidentale più secco e mite: in Lombardia tempo prevalentemente soleggiato, anche se ancora debolmente instabile sui settori orientali. Da domani l’avvicinarsi di un minimo dalla Gran Bretagna porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche per l’ingresso di una massa d’aria più umida ed instabile, con possibilità di precipitazioni e calo delle temperature fino a sabato. Da domenica è previsto l’allontanamento della struttura depressionaria, quindi la possibilità di un miglioramento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino nuvolosità irregolare con locali addensamenti sui settori settentrionali, nel pomeriggio aumento della nuvolosità anche in pianura.

Precipitazioni: al mattino possibilità di locali rovesci sulla fascia pedemontana e prealpina; dal pomeriggio deboli sparse a partire dai settori settentrionali, localmente anche di forte intensità e a carattere di temporale.

Temperature: minime stazionarie e massime in calo. In pianura minime tra 19 e 23 °C, massime tra 28 e 32 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4200 metri.

Venti: deboli di direzione variabile.

