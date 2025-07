Previsioni Meteo Lombardia: rischio temporali nei prossimi giorni, ma la svolta arriva nel weekend

MeteoWeb

“Sulla Lombardia il tempo sarà influenzato ancora nei prossimi giorni dalla presenza di un promontorio anticiclonico che manterrà le giornate blandamente stabili con cielo generalmente sereno e probabilità di precipitazioni sotto forma di prevalente carattere temporalesco. L’allontanamento della struttura anticiclonica verso est sarà graduale ma lascerà spazio all’avvicinamento di una vasta saccatura proveniente da nordovest che renderà i flussi marcatamente occidentali per poi approfondirsi e portare una maggiore instabilità sulla regione. Il fine settimana sarà interessato quindi da un calo delle temperature e una probabilità di maggiore diffusione di precipitazioni a tutta la Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvolosità fortemente irregolare con maggiore copertura sui rilievi.

Precipitazioni: a carattere temporalesco su buona parte della regione fino a sera, quando poi ci saranno solo fenomeni residui locali.

Temperature: massime in pianura tra 35 e 38 °C.

Zero termico: tra 4200 e 4400 metri, in calo fino a 4000 metri.

Venti: prevalentemente deboli variabili. Rinforzi di vento associati ai fenomeni temporaleschi con raffiche anche molto forti.

Altri fenomeni: Disagio da calore ovunque forte.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in prevalenza medio-alta e ampie schiarite specie in pianura.

Precipitazioni: nella notte isolate sui settori centrali, dal mattino locali piovaschi o temporali sui settori nordoccidentali, ma attesi fenomeni anche altrove; nel pomeriggio temporali anche in pianura mentre in serata generale attenuazione dei fenomeni.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 34 e 37 °C, con locali massimi sulla pianura orientale intorno ai 38 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4200 metri fino al pomeriggio, poi in rialzo locale fino a 4300 metri.

Venti: da molto deboli a moderati di direzione variabile, con locali intensificazioni associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore in calo sui settori settentrionali e nordoccidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.