Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali da venerdì pomeriggio

“Sulla Lombardia correnti da nordovest portano una situazione meteorologica debolmente instabile. Tempo variabile con ampie schiarite sulla regione e locali precipitazioni soprattutto sui rilievi. Verso il fine settimana il flusso sarà più occidentale e da venerdì pomeriggio locali rovesci o temporali probabili ovunque. Sabato l’approfondimento di una bassa pressione da nord potrebbe portare precipitazioni sparse e temperature in calo. Domenica è previsto l’arrivo di una perturbazione da nordovest sull’Italia, ma sulla Lombardia si attende la diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno in serata“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con maggiore presenza di nubi sui rilievi.

Precipitazioni: isolati sui rilievi a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime in generale stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 15 e 19 °C, massime tra 27 e 31 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3500 metri, in risalita nel pomeriggio fino a 3900 metri

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza nelle valli.

