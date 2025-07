Previsioni Meteo Lombardia: sabato nuova fase instabile

MeteoWeb

“Flussi occidentali secchi sulla regione mantengono il tempo prevalentemente stabile, con deboli possibilità di precipitazioni. Da mercoledì l’approfondimento di un minimo barico a nord-est comporta una rotazione dei flussi da nord con ventilazione sui settori settentrionali e occidentali in intensificazione a carattere favonico. Venerdì debole rimonta anticiclonica e tempo marcatamente stabile che però lascia subito spazio sabato a flussi umidi sudoccidentali che riportano la regione in una fase blandamente instabile. Disagio da calore fino a giovedì prevalentemente moderato; giovedì calo del disagio sulle province settentrionali e nord-occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, verso sera ampie schiarite favorite da fenomeni favonici sui settori occidentali.

Precipitazioni: generalmente assenti, ma non escluse locali deboli piogge sui settori orientali. Sulla pianura occidentale invece un possibile scontro tra aria umida da est e aria secca di origine favonica da nord potrà dare origine a fenomeni temporaleschi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento. In pianura minime tra 18 e 22 °C, massime tra 34 e 38 °C.

Zero termico: tra 3900 e 4200 metri; al mattino in calo sui settori settentrionali e in aumento su quelli meridionali. Verso sera generale calo a partire dai quadranti orientali.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili fino al mattino, poi intensificazione dei venti a carattere favonico sulla pianura occidentale fino a sera e da est sulla restante pianura; in montagna a prevalente carattere di brezza con raffiche anche forti.

Altri fenomeni: Disagio da calore in calo sulla pianura occidentale.

