Previsioni Meteo Lombardia: sabato nuova fase di instabilità

MeteoWeb

“La rotazione di vasta circolazione di bassa pressione sull’est Europa veicola flussi secchi nord-occidentali sulla regione che mantengono il tempo stabile fino alla giornata di sabato, stabilità rinforzata anche dall’avanzata di un promontorio da sudovest. L’avvicinamento poi di un minimo barico dalle isole Britanniche perturba le condizioni indirizzando flussi umidi sudoccidentali che danno inizio ad una fase instabile, che solo nella giornata di domenica vedrà una temporanea pausa. Disagio da calore in leggero calo nei prossimi giorni favorito dalla ventilazione più secca“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno.

Precipitazioni: generalmente assenti ma possibili molto deboli locali solo sui settori orientali.

Temperature: stazionarie. In pianura minime tra 19 e 22 °C, massime tra 33 e 38 °C.

Zero termico: fino al pomeriggio tra 3600 e 4000 metri, poi in lieve rialzo.

Venti: da molto deboli a moderati prevalentemente da nord su buona parte della regione anche a carattere favonico, con l’eccezione della pianura centrale e orientale che vedrà venti deboli o moderati da est e sudest.

Altri fenomeni: Disagio da calore in calo sui settori settentrionali e nord-occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.