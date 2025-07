Previsioni Meteo Lombardia: svolta dal weekend, maltempo e calo delle temperature

MeteoWeb

“Il definitivo allontanamento del promontorio anticiclonico subtropicale verso est unito alla presenza di aria fresca in quota rendono le condizioni sulla Lombardia blandamente instabili fino alla giornata di sabato, con marcata occidentalizzazione del flussi. Da domenica l’approfondimento di una saccatura proveniente dalle isole britanniche trascina aria più fredda in quota che lascia spazio ad una fase ancora più instabile, con giornate interessate da piogge diffuse e temperature in calo. Il disagio da calore sarà forte fino alla giornata di venerdì, ma da sabato con l’inizio della nuova fase instabile è previsto un calo significativo delle temperature che si tradurrà in un disagio da calore più contenuto“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità in prevalenza medio-alta e ampie schiarite specie in pianura.

Precipitazioni: sotto forma di temporali su gran parte dei settori orientali dall’Alta Valtellina alla bassa pianura.

Temperature: massime in pianura tra 34 e 37 °C, con locali massimi sulla pianura orientale intorno ai 38 °C.

Zero termico: tra 3900 e 4200 metri.

Venti: da molto deboli a moderati di direzione variabile, con locali intensificazioni associati ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore moderato sui settori settentrionali e nordoccidentali, forte altrove.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: sotto forma prevalente di temporale già dal mattino su Orobie e Prealpi orientali, poi diffuse alla fascia prealpina, Pianura centrale e Appennino, ma non esclusi fenomeni anche più deboli altrove. In serata fenomeni residui.

Temperature: minime in lieve calo in pianura e in aumento in quota, massime in generale aumento. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 36 e 38 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri, in lieve rialzo nel pomeriggio a 4400 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, sui rilievi a regime di brezza. Raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore forte.

