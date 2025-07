Previsioni Meteo Lombardia: temporali fino a domani

MeteoWeb

“Alta probabilità di fenomeni temporaleschi almeno fino a lunedì quando l’energia disponibile per la convezione sarà limitata e le precipitazioni saranno più continue ma meno intense. Martedì sarà l’unica giornata che potrà vedere una temporanea pausa dall’instabilità grazie alla rotazione dei flussi in quota da nord-ovest, ma già da mercoledì la flessione del geopotenziale riporterà condizioni instabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi aumento della copertura su tutta la regione fino a sera.

Precipitazioni: deboli locali a partire dalla tarda mattinata, poi intesificazione dei fenomeni dal fenomeni con piogge anche a carattere di rovescio o temporale; in serata attenuazione dei fenomeni ma possibile diffusione a tutta la regione.

Temperature: minime in calo e massime in aumento. In pianura minime intorno ai 17 °C, massime intorno ai 32 °C.

Zero termico: tra 3400 e 3700 metri, in calo verso sera.

Venti: al mattino deboli da ovest in pianura e appennino e da nord sulla fascia prealpina e alpina; dal pomeriggio e verso sera minore intensità dei venti con l’eccezione di locali raffiche più intense associate ai probabili fenomeni temporaleschi.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso con nubi prevalentemente alte.

Precipitazioni: deboli o molto deboli a possibile carattere continuo.

Temperature: in calo, in particolare le massime.

Zero termico: tra 3200 e 3600 metri, in calo già dal mattino a 3000 metri e in nuovo rialzo verso sera.

Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, con raffiche anche forti sui rilievi di confine.

