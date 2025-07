Previsioni Meteo, modelli nel caos: luglio verso scenari estremi e senza il caldo intenso

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi del fine settimana, i modelli meteorologici iniziano a tracciare scenari sempre più complessi e incerti. Se fino a domenica le previsioni possono considerarsi relativamente affidabili, la situazione cambia radicalmente appena si entra nella prossima settimana. Oltre questo orizzonte temporale, infatti, si apre un vero e proprio “territorio inesplorato”, dove la prevedibilità si riduce drasticamente e la fantasia dei modelli si scatena.

Il motivo di tanta incertezza risiede principalmente nella presenza di numerose gocce fredde, sia di origine atlantica che continentale, che minano la stabilità atmosferica e complicano la traiettoria delle perturbazioni. I modelli ‘parlano’ di ben quattro cluster principali tra 120 e 168 ore: un numero davvero elevato che certifica la difficoltà nel definire un trend univoco.

Il fine settimana: temporali al Sud e caldo moderato

Fino a domenica, la situazione appare ancora abbastanza gestibile. I modelli convergono nel segnalare un aumento dell’instabilità soprattutto sulle regioni meridionali. Saranno i rilievi del Sud a fare da “fucina” per la formazione di temporali pomeridiani, che localmente potranno sconfinare verso le aree pianeggianti adiacenti. Tuttavia, i dettagli — come intensità, localizzazione esatta e orari — restano da definire e saranno oggetto di monitoraggio continuo nei prossimi aggiornamenti.

Parallelamente, una moderata ondata di caldo dovrebbe manifestarsi tra domenica e lunedì. Nulla a che vedere, però, con i picchi estremi che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Si tratterà di un caldo relativamente sopportabile, che potrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud, accompagnato da una sensazione di afa crescente nelle aree interne e lungo le coste.

Il grande caos da lunedì: previsioni impossibili?

A partire da lunedì, il quadro meteorologico diventa un vero e proprio mosaico di possibilità. La colpa è da attribuire alla complessa danza tra gocce fredde in arrivo sia dall’Atlantico che dall’Europa orientale. Questi nuclei di aria fredda in quota rappresentano uno degli elementi più difficili da gestire per i modelli previsionali, perché possono cambiare traiettoria e intensità in tempi brevissimi.

La modellizzazione UKMO a 168 ore sintetizza perfettamente questa incertezza, mostrando la possibile interazione tra le gocce fredde, ma senza riuscire a definire con precisione a quale latitudine avverrà questo incontro. In parallelo, gli alti geopotenziali tendono a spingersi verso le alte latitudini, mentre una pulsazione subtropicale potrebbe risalire dalla Penisola Iberica, generando scenari ancora più complessi.

Caos anche sui diagrammi di ensemble: cosa dicono?

Il diagramma di Parigi, uno degli strumenti più consultati dagli appassionati e dai professionisti del settore, mostra come a partire dal 14 luglio la dispersione degli scenari diventi quasi totale. I tracciati delle linee relative ai geopotenziali e alle temperature a 850 hPa si aprono come un ventaglio, segnalando che le simulazioni iniziano a divergere in modo netto. Questa dispersione è il segnale inequivocabile che la prevedibilità è crollata e che, a quel punto, tutte le ipotesi restano valide.

Inoltre, anche i diagrammi relativi alle precipitazioni iniziano a mostrare segnali di movimento, suggerendo possibili episodi di umidità e temporali. Tuttavia, è impossibile, al momento, indicare con certezza dove e quando si manifesteranno eventuali fenomeni più intensi.

In attesa di nuove conferme: la pazienza è fondamentale

In questo contesto di caos modellistico, la parola chiave è pazienza. È fondamentale attendere i prossimi aggiornamenti per capire se emergeranno segnali più chiari da parte dei modelli, in grado di delineare una tendenza più affidabile. Fino a quel momento, ogni previsione oltre i tre-cinque giorni va interpretata con estrema cautela e non come un dato certo.

La meteorologia moderna, pur avendo fatto enormi progressi grazie a supercalcolatori e algoritmi sempre più sofisticati, trova ancora un limite invalicabile quando entra in gioco la caoticità dell’atmosfera. Le gocce fredde, in particolare, rappresentano uno degli elementi di maggiore incertezza perché il loro comportamento dipende da una miriade di variabili difficilmente prevedibili con largo anticipo.