Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 10 agosto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 10 agosto.

14 – 20 Luglio 2025

La prima settimana si apre all’insegna di un flusso nord-occidentale, fresco e sufficientemente stabile. Lieve anomalia anticiclonica da segnalare soltanto al Nord-Ovest. Come conseguenza, rispetto alla media del periodo, sarà più caldo e asciutto sulle Alpi mentre il resto della penisola non vedrà particolari scostamenti dal punto di vista termico/precipitativo, fatta eccezione per una blanda, maggiore piovosità per l’Appennino centro-meridionale.

21 – 27 Luglio 2025

La seconda settimana è caratterizzata da una fase anticiclonica piuttosto definita, in particolare al Centro-Sud. Le precipitazioni risulteranno inferiori alla media sulle regioni centrali mentre saranno in linea coi valori stagionali altrove. Temperature in media per la Pianura Padana, al di sopra sul resto della penisola.

28 Luglio – 3 Agosto 2025

Situazione pressoché invariata nella terza settimana sebbene ci siano segnali di un lieve abbassamento del geopotenziale sull’area alpina. Il regime pluviometrico rimane comunque nei canoni stagionali mentre le temperature si mantengono generalmente al di sopra della media climatologica.

4 Agosto – 10 Agosto 2025

In quest’ultima settimana si conferma il calo del geopotenziale al Nord mentre altrove la circolazione assume un andamento zonale ancorché con una componente leggermente anticiclonica. Il risultato sarà un ritorno alla normalità, al Centro-Nord, per i valori termici che viceversa si manterranno oltre la media del periodo sul resto del Paese. Anche il regime pluviometrico sarà in linea con quello medio del periodo, ad eccezione della Sicilia dove si prevede una fase più asciutta.