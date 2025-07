Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 17 agosto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 17 agosto.

21 – 27 Luglio 2025

La prima settimana si apre all’insegna di una circolazione mediamente occidentale al Nord e su parte del Centro, e che con buona probabilità sarà caratterizzata da regimi precipitativi e termici in linea con la media del periodo. Al Sud e sulla Sardegna, invece, sembra essere più marcata la curvatura anticiclonica con quantitativi di precipitazione sempre nella media del periodo, ma con temperature al di sopra dei range tipici.

28 Luglio – 3 Agosto 2025

Nella seconda settimana, potrebbe intensificarsi la curvatura ciclonica al Nord ed al Centro con ingresso di masse d’aria più fresche settentrionali. In tale contesto, le precipitazioni saranno mediamente allineate ai valori tipici del periodo, salvo possibile rischio di maggiori valori cumulati su Emilia-Romagna, nord Toscana e Sardegna. Le temperature mostrano un possibile trend al ribasso rispetto la media su Lombardia, regioni adriatiche e sul resto del Centro, mentre saranno nei valori tipici del periodo sul resto del Paese.

4 Agosto – 10 Agosto 2025

La terza settimana sembra mostrare il ritorno ad un regime mediamente occidentale più asciutto al Centro peninsulare, e caratterizzato da quantitativi di precipitazioni tipiche del periodo sul resto d’Italia. Il quadro termico non mostra scostamenti significativi dalle medie attese nella prima decade di agosto, salvo una possibile anomalia positiva che potrebbe interessare il Nord-Ovest, la Sardegna e le regioni meridionali tirreniche.

11 – 17 Agosto 2025

Nella quarta settimana, la circolazione non sembra mostrare particolari variazioni rispetto alla precedente. In tale contesto, le precipitazioni continuano a mostrare un segnale neutro, salvo una possibile anomalia negativa che potrebbe interessare le regioni centro-meridionali tirreniche e le isole maggiori. Le temperature potrebbero manifestare un nuovo trend alla crescita rispetto alla media del periodo al Nord-Ovest, Lazio, Abruzzo, Sardegna e soprattutto al Sud e Sicilia, mentre saranno in linea con le medie climatologiche tipiche sul resto della nazione.