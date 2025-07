Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 24 agosto

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 24 agosto.

28 Luglio – 3 Agosto 2025

Tra la fine di luglio e l’inizio agosto, l’Italia sarà interessata da una moderata curvatura ciclonica, in anomalia rispetto al periodo, in cui si convogliano masse d’aria più fredda provenienti dal Nord Europa. In tale contesto, le precipitazioni saranno al di sopra della media sull’Emilia-Romagna e al Centro-Sud, sotto media sulle aree Alpine, allineate ai valori tipici del periodo sul resto del Nord. Le temperature mostrano, con buona approssimazione, un indice al ribasso per tutto il Paese.

4 Agosto – 10 Agosto 2025

La seconda settimana sembra mostrare il ritorno ad un regime mediamente zonale, lievemente anticiclonico, più stabile e asciutto, caratterizzato quindi da precipitazioni che torneranno in linea con quelle della prima decade di agosto o addirittura inferiori al Sud. Anche le temperature si ristabiliranno sui valori medi su regioni meridionali, Lazio, Abruzzo, Sardegna e aree Alpine. Resteranno lievemente al di sotto invece sul resto del Paese.

11 Agosto – 17 Agosto 2025

Nella terza settimana, il modello climatologico mostra un segnale di anomalia positiva della pressione specie per le regioni centro-settentrionali con un regime precipitativo più asciutto e temperature in media o leggermente più alte.

18 Agosto – 24 Agosto 2025

Nell’ultima settimana, si attenua l’anomalia positiva di pressione mostrata nella scadenza precedente; i valori di precipitazione si attestano ancora nella media o leggermente al di sotto mentre quelli di temperatura sembrano mostrarsi superiori sulle regioni occidentali.