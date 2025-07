Previsioni Meteo Piemonte: forti temporali da metà giornata, “possibili grandinate”

MeteoWeb

Oggi “un primo passaggio instabile, associato a una profonda saccatura estesa dall’Islanda alle Isole Britanniche fino al largo del Golfo di Guascogna, che porterà rovesci e temporali da metà giornata, con valori localmente forti e possibili grandinate“: è quanto riporta il bollettino meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte. Domani “la saccatura atlantica rimarrà ancora sull’Europa occidentale a dirigere flussi caldi e umidi sul Piemonte, con nuovo aumento dell’instabilità dalla seconda parte della giornata e fino alla mattina di lunedì. Da lunedì pomeriggio i flussi torneranno temporaneamente a disporsi da ovest nord-ovest riportando cieli più soleggiati e assenza di precipitazioni“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte oggi è atteso cielo prevalentemente nuvoloso, con schiarite residue al primo mattino e poi di nuovo dalla serata. Dalla mattinata rovesci e temporali deboli o moderati sulle Alpi e, meno probabili, sul Piemonte orientale. Dalle ore centrali estensione dei fenomeni a gran parte della regione con temporali moderati o forti. Precipitazioni più intermittenti sul Piemonte meridionale. Zero termico in calo fino ai 4000 m a nord e ai 4200-4300 m a sud; rialzo di 200 m a sudovest in tarda serata. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti da sudovest sulle Alpi e sud sull’Appennino, in intensificazione a moderati nelle ore centrali, localmente forti sulle creste più esposte; deboli orientali in pianura, con rinforzi al pomeriggio tra Astigiano, Alessandrino e Vercellese. Possibili grandinate e forti raffiche di vento.

