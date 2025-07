Verso previsioni meteo più accurate: lanciata 1ª radiosonda del programma “SondeInVeneto”

MeteoWeb

Il 7 luglio da Loreo (Rovigo), è stata lanciata con successo una radiosonda meteorologica che ha raggiunto i 26.806 metri di quota sopra l’Alto Adriatico. L’iniziativa, parte del programma “SondeInVeneto”, nasce dalla collaborazione tra Ats Sciences Corporation e l’associazione Meteo in Veneto APS, con l’obiettivo di colmare l’assenza di una stazione aerologica fissa nella regione. Trainata da un pallone stratosferico, la sonda ha sorvolato diversi comuni prima di concludere il suo volo vicino al confine marittimo tra Croazia e Slovenia. La missione, guidata dal 18enne Tommaso Schiesaro, ha raccolto dati con un’elevata risoluzione verticale (ogni 4-5 metri) su pressione, temperatura, umidità e vento.

Queste informazioni saranno preziose per lo studio dei fenomeni meteorologici invernali più critici, come inversioni termiche, nebbie e gelicidio, con potenziali applicazioni nei modelli meteorologici locali. Il progetto rappresenta anche un esempio virtuoso di divulgazione scientifica e partecipazione giovanile, grazie al contributo di ragazzi tra i 15 e i 25 anni. La versatilità operativa e i costi contenuti rendono “SondeInVeneto” un progetto promettente per il futuro della meteorologia regionale.