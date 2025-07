Previsioni Meteo Toscana: rovesci e temporali fino a lunedì

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi variabile con rovesci o brevi temporali sparsi.

Venti: occidentali deboli o al più moderati.

Mari: mossi.

Temperature: in calo e inferiori alle medie del periodo (27-29 °C in pianura).

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo poco nuvoloso con possibilità di isolati rovesci e temporali pomeridiani nell’interno.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi o mossi.

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

Lunedì 28 molto nuvoloso con precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.

Venti: deboli variabili sulle zone interne, moderati settentrionali lungo la costa.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo.

Martedì 29 parzialmente nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni sulle zone orientali; successivamente attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati settentrionali.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.