Previsioni Meteo Veneto: da venerdì piogge diffuse e brusco calo termico

“Sull’Europa centro-settentrionale insiste una circolazione ciclonica di aria fresca che determina ripetuti impulsi instabili sul Nord Italia. Mercoledì il tempo sarà ancora variabile, con possibilità di qualche precipitazione, specie in montagna. Giovedì temporanea fase di tempo più stabile, con temperature in ripresa, seguita da venerdì, da una fase di tempo instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni diffuse e brusco calo termico, specie sabato. Domenica l’allontanamento verso est della saccatura determinerà un generale miglioramento con temperature in nuovo aumento, ma ancora inferiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi aumento della nuvolosità su zone montane, pedemontane e interne della pianura, ampie schiarite altrove. Su zone montane e pedemontane maggiore probabilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale; possibile qualche fenomeno anche sulle zone interne della pianura, sulla costa ed aree limitrofe generalmente assenti. Temperature massime stazionarie in pianura, in lieve flessione in montagna. Venti in quota prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, a tratti moderati specie nelle ore diurne e per il resto deboli; in pianura in genere deboli con direzione variabile.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento a ridosso della pedemontana nel pomeriggio, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti, sulle zone montane nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento.

Venti: In quota deboli da nord-ovest, in pianura deboli variabili, con brezze sulla costa.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 1° agosto tempo da variabile ad instabile, specie verso fine giornata, con crescente nuvolosità.

Precipitazioni: Al mattino assenti in pianura, mentre sulle zone montane dalla tarda mattinata saranno possibili prime locali precipitazioni. In seguito precipitazioni più frequenti e a carattere sparso, con rovesci e temporali, a partire dalle zone montane in seguito i fenomeni interesseranno anche la pianura.

Temperature: Minime in aumento; massime in calo sulle zone montane e localmente anche in pianura, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: In quota al mattino in prevalenza moderati/tesi da sud-ovest, in successiva rotazione da nord. In pianura variabili, in prevalenza deboli, a tratti moderati.

Mare: Calmo.

Sabato 2 tempo instabile, a tratti perturbato, con schiarite, più ampie al mattino e annuvolamenti, anche consistenti nel pomeriggio. Fino a metà mattina generalmente assenti o al più locali, in seguito aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi, con fenomeni anche a tratti diffusi nel pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, in calo in montagna; massime in generale diminuzione e molto inferiori alla media del periodo. Venti in quota dapprima moderati da sud-ovest poi in rotazione da nord.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 3 permangono condizioni di variabilità, con annuvolamenti irregolari, specie tra Prealpi e pianura, che si alterneranno a schiarite anche ampie. Saranno probabili precipitazioni sparse già dal mattino, specie sulle zone prealpine e su costa e zone meridionali della pianura, generalmente assenti altrove o al più locali e discontinue; fenomeni in esaurimento entro fine giornata. Temperature senza variazioni di rilievo salvo calo dei valori minimi in montagna. Venti in quota moderati/tesi da nord. Rinforzi di vento da nord-est su costa e zone limitrofe.

