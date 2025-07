Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo e sensibile calo delle temperature

MeteoWeb

Una depressione da nord-ovest porterà piogge sul Veneto fino a martedì 8 luglio e specie domenica/lunedì con diminuzioni anche sensibili delle temperature. Poi pressione in aumento, temperature in ulteriore calo mercoledì 9 e in aumento giovedì 10 luglio. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “tra il pomeriggio di domenica 6 e il primo mattino di lunedì 7 transito di un primo impulso perturbato, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale e probabili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate anche significative); possibili quantitativi di precipitazione localmente anche abbondanti in occasione dei temporali più forti o ripetuti. Tra il pomeriggio/sera di lunedì e il primo mattino di martedì secondo impulso ancora con possibilità di temporali localmente intensi”.

Pomeriggio/sera di Domenica 6

Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Attese piogge che prima o poi interesseranno tutte le zone, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a sabato, con minime a tarda sera; prima delle piogge sopra la media in modo leggero/moderato, poi sotto la media anche di molto.

Lunedì 7

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) fino all’alba e dopo il tramonto, medio-bassa (25-50%) nelle ore diurne. Attese piogge che prima o poi interesseranno tutte le zone anche a più riprese, specie durante le ore notturne.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a domenica, con minime a tarda sera. Sotto la media anche di molto durante le piogge, per il resto prossime alla media.

Venti: In alta montagna moderati da ovest. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati ma a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Martedì 8

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) per piogge che si verificheranno in vari momenti della giornata fino ad interessare tutte le zone, anche a più riprese. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a lunedì, con minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna tesi/forti da nord. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati ma a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 9

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

Giovedì 10

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia, temperature in aumento.

