Previsioni Meteo Veneto, giornate tra maltempo e rimonta anticiclonica

Il Veneto si troverà inizialmente sotto la marginale influenza di una bassa pressione in spostamento dall’Europa orientale verso ovest: quindi sabato 12 luglio il tempo sarà variabile, a tratti instabile sulle zone centro-settentrionali. Domenica transiterà una saccatura in arrivo dalla Francia: di conseguenza nelle ore pomeridiane-serali episodi di instabilità potranno interessare diffusamente la regione; da lunedì 14, timida rimonta del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale con condizioni relativamente più stabili, soprattutto martedì. A fine periodo, un’altra bassa pressione in arrivo da nord-ovest potrebbe portare altra instabilità sulle zone centro-settentrionali; tuttavia la traiettoria di questo ultimo passaggio è al momento ancora incerta. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “nel pomeriggio/sera di sabato 12 probabile fase di instabilità con dei rovesci/temporali sparsi specie tra Prealpi e pianura nord-orientale dove non è escluso qualche fenomeno intenso fino alle prime ore della notte; domenica 13 dalle ore centrali instabilità in nuovo aumento con rovesci/temporali sparsi che localmente potranno risultare anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate)”.

Pomeriggio/sera di Sabato 12

Tratti soleggiati, soprattutto sulla pianura centro-occidentale alternati ad annuvolamenti irregolari più consistenti sulle zone montane e sulla pianura settentrionale. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili e diffuse in montagna e sull’alta pianura centro-orientale, dove non sono esclusi fenomeni localmente intensi; sul resto della pianura fenomeni meno probabili e più discontinui. Temperature diurne stazionarie o in leggera diminuzione. Venti in quota deboli/moderati occidentali; in pianura deboli o moderati, dai settori orientali.

Domenica 13

Cielo: Spazi sereno, prevalenti soprattutto in pianura fino al mattino, alternati a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone montane e dalla pianura interna. Condizioni di diffusa instabilità a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Aumento fino a medio-alta (50-75%) nel pomeriggio della probabilità di precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio o temporale. Possibili fenomeni localmente intensi.

Temperature: Minime in aumento, massime in locale lieve variazione.

Venti: In quota fino al pomeriggio/sera moderati/tesi da sud-ovest, in serata deboli da nord-ovest; nelle valli variabili. In pianura variabili deboli o moderati, specie su costa e pianura limitrofa, in prevalenza dai settori orientali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 14

Cielo: Cielo poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti al pomeriggio soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti; solo nel pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche piovasco o rovescio in montagna.

Temperature: Minime pressoché stazionarie o in locale variazione, massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota da nord-ovest fino al mattino con debole intensità e dal pomeriggio moderati, per il resto del tempo deboli o moderati da sud-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Martedì 15

In prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo locali maggiori annuvolamenti in montagna per possibile attività cumuliforme pomeridiana. Temperature in aumento.

Mercoledì 16

Tratti di sereno, anche ampi in pianura, alternati ad annuvolamenti, più consistenti dalle ore centrali sulle zone montane, dove saranno possibili della precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie in pianura, in diminuzione in montagna.

