Previsioni Meteo Veneto: prossimi giorni tra impulsi instabili e miglioramenti

MeteoWeb

Persiste una circolazione ciclonica, determinata dalla presenza di un minimo depressionario in spostamento sull’Italia centro-settentrionale, che scorrerà definitivamente verso est nella giornata di domenica 27 luglio. Successivamente si approfondirà dal Nord Europa una seconda saccatura, associata ad aria fredda, che interesserà nuovamente le zone centro-settentrionali dell’Italia, con sensibile calo termico. Sul Veneto, fino a domenica il tempo sarà variabile, con precipitazioni più probabili in montagna, mentre in pianura saranno sporadiche o al più locali. Lunedì 28, tempo perturbato, con precipitazioni estese per buona parte della giornata. Martedì tendenza a temporaneo miglioramento, specie in pianura, con ripresa delle temperature. Mercoledì un secondo impulso instabile farà il suo ingresso da ovest, determinando qualche precipitazione. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 26

In prevalenza nuvoloso su zone montane e pedemontane, in pianura nubi più irregolari, più frequenti sui settori occidentali, alternate a schiarite, specie sui settori orientali. Probabili precipitazioni sparse, che interesseranno in particolare le zone montane, pedemontane e interne della pianura, altrove saranno generalmente assenti o al più locali. Saranno ancora possibili locali rovesci e temporali. Tendenza a cessazione dei fenomeni ovunque entro fine giornata. Temperature massime senza variazioni di rilievo o localmente in aumento. Venti in quota inizialmente deboli dai quadranti meridionali, poi da deboli a moderati da quelli settentrionali; in pianura deboli/moderati di direzione variabile.

Domenica 27

Cielo: Al mattino sereno o poco nuvoloso, con primi annuvolamenti sui rilievi dalla tarda mattinata; nel pomeriggio aumento della nuvolosità dapprima medio-alta, poi anche cumuliforme.

Precipitazioni: Generalmente assenti fino alla tarda mattinata. Seguirà un nuovo aumento della probabilità di precipitazioni sparse, con rovesci e locali temporali, su zone montane e pedemontane. Dalla serata fase di instabilità anche in pianura, con frequenti rovesci e temporali, a partire da nord.

Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione; massime in ripresa e più vicine alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati. In quota dai quadranti settentrionali tesi.

Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 28

Cielo: Tempo instabile/perturbato, con nuvolosità diffusa per buona parte della giornata.

Precipitazioni: Nella notte fenomeni via via estesi, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nella prima parte della giornata sui settori meridionali e costieri. Tendenza a diradamento delle precipitazioni in serata, fino ad esaurimento entro fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna; massime in calo anche marcato, con valori ben sotto la media del periodo.

Venti: In quota in rinforzo da nord, da tesi a forti; in pianura fino a parte del pomeriggio rinforzi anche tesi da nord-est, poi venti in rotazione da ovest che soffieranno moderati/tesi sulla costa.

Mare: Mosso.

Martedì 29

Al mattino in prevalenza nuvoloso, con probabili deboli precipitazioni sparse e discontinue associate. Nel pomeriggio esaurimento delle precipitazioni su gran parte della regione, contestualmente ad attenuazione della nuvolosità, con residui annuvolamento verso est; faranno eccezione le zone prealpine occidentali, dove potranno svilupparsi locali annuvolamenti con possibili rovesci o temporali. Temperature minime in calo in quota, stazionarie altrove; massime in ripresa, ma ancora inferiori alla media. In quota venti da nord inizialmente ancora tesi, in successiva attenuazione.

Mercoledì 30

Tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite. Saranno probabili già nel corso della mattinata precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, meno probabili sulla costa; in esaurimento entro fine giornata. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.