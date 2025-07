Previsioni Meteo Veneto: oggi e domani maltempo e sensibile calo termico

MeteoWeb

Nella serata di domenica 27 luglio, giungerà dal Nord Europa una saccatura, associata ad aria fredda, che interesserà nuovamente le zone centro-settentrionali dell’Italia, determinando sul Veneto fino a lunedì, una fase di tempo da instabile a perturbato, con sensibile calo termico. Martedì 29, l’allontanamento verso est della saccatura determinerà un temporaneo miglioramento, specie in pianura, con ripresa delle temperature, mentre sulle zone montane permarrà una certa variabilità. Mercoledì 30, un secondo impulso instabile farà il suo ingresso da ovest, determinando qualche precipitazione in montagna e localmente anche in pianura. Giovedì 31, permarranno correnti da nord-ovest, che manterranno condizioni di variabilità sulle zone montane. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “dal pomeriggio/sera di domenica 27 instabilità in aumento a partire dalle zone montane, con rovesci e temporali sparsi, in successivo trasferimento alla Pedemontana e alla pianura, dove i fenomeni potranno risultare a tratti diffusi nella notte e fino alla mattinata di lunedì; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) specie tra Prealpi/Pedemontana e pianura/costa, con quantitativi totali di pioggia localmente anche consistenti”.

Pomeriggio/sera di Domenica 27

Aumento della nuvolosità dapprima medio-alta, poi anche cumuliforme; verso fine giornata fase di instabilità, con ulteriore aumento della nuvolosità da nord a sud. Generale aumento della probabilità di precipitazioni sparse, con rovesci e locali temporali, su zone montane e pedemontane e nord-orientali della pianura. Dalla serata marcata fase di instabilità anche sul resto della pianura, con frequenti rovesci e temporali sparsi, a partire da nord in spostamento verso sud. Saranno possibili locali fenomeni intensi, specie tra Prealpi e Pedemontana e pianura/costa. Temperature massime in ripresa e più vicine alla media del periodo. Venti in pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile, salvo rinforzi da nord verso fine giornata e in occasione di eventi temporaleschi. In quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Lunedì 28

Cielo: Tempo instabile/perturbato, con nuvolosità diffusa per buona parte della giornata.

Precipitazioni: Nella notte fenomeni via via estesi, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nella prima parte della giornata sui settori centro-meridionali e costieri. Tendenza a diradamento delle precipitazioni in serata, fino ad esaurirsi entro fine giornata.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna; massime in calo anche marcato, con valori ben sotto la media del periodo.

Venti: In quota in rinforzo da nord, da tesi a forti. In pianura fino a parte del pomeriggio rinforzi anche tesi di Bora, poi venti in rotazione da ovest, che soffieranno moderati/tesi sulla costa.

Mare: Mosso.

Martedì 29

Cielo: Al mattino inizialmente ancora nuvoloso, poi tendenza a diradamento della nuvolosità a partire da ovest. Nel pomeriggio ulteriore attenuazione della nuvolosità, salvo residui annuvolamento verso nord-est; faranno eccezione le zone montane e pedemontane, dove potranno svilupparsi locali annuvolamenti di tipo cumuliforme.

Precipitazioni: Fino a parte del mattino possibili residue deboli precipitazioni a nord-est, poi assenti. Nel pomeriggio su zone pedemontane, prealpine, specie centro-orientali e sulle Dolomiti meridionali, potranno svilupparsi nuovamente locali rovesci o temporali.

Temperature: Minime in calo su zone montane, pedemontane e costiere, stazionarie altrove; massime in ripresa, ma ancora inferiori alla media.

Venti: In quota venti da nord inizialmente ancora tesi, in successiva attenuazione. Sulla costa al mattino rinforzi moderati/tesi da nord, poi in attenuazione, altrove deboli variabili.

Mare: Inizialmente ancora mosso sulla costa, poi da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 30

Tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, specie nella seconda parte della giornata. Saranno probabili già nel corso della mattinata precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dalle zone montane, in trasferimento alla pianura nel pomeriggio. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in locale diminuzione sui settori montani e interni della pianura. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali.

Giovedì 31

Sereno o poco nuvoloso in pianura, su zone montane e pedemontane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, specie al pomeriggio. Non si esclude qualche piovasco o rovescio temporalesco nel pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini, prealpini e sulla Pedemontana. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione in montagna; massime in ulteriore lieve aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.