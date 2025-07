Previsioni meteo Veneto: in arrivo variabilità e rovesci, possibili temporali intensi

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica centrata sull’Europa nord-occidentale estende la sua influenza ai danni del precedente promontorio d’aria calda e stabile, facendo affluire correnti di origine atlantica anche sulla nostra regione, ove il periodo si caratterizza per un po’ di variabilità con alcune piogge di carattere temporaneo. Nel pomeriggio/sera di oggi tempo variabile, con spazi di sereno alternati a crescente nuvolosità anche di tipo cumuliforme; probabile qualche precipitazione a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle zone montane e poi localmente in pianura; non è del tutto escluso qualche locale fenomeno intenso”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 20

Cielo: Un po’ di variabilità, con spazi di sereno anche ampi, nubi sparse più presenti in montagna e nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Qualche fenomeno, modesto salvo occasionali rovesci o temporali, possibile sulle zone montane da metà giornata in poi e localmente su quelle pedemontane di sera.

Temperature: Minime in aumento a nord-est, stazionarie o in leggera diminuzione altrove; per le massime sono attese contenute variazioni di carattere locale, tra cui degli aumenti sulla pianura nord-orientale.

Venti: In quota, moderati da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura, perlopiù deboli dai quadranti orientali ma con temporanee fasi di moderato rinforzo sulle zone costiere.

Mare: Quasi calmo, od al più inizialmente poco mosso al largo.

Lunedì 21

Cielo: Tempo variabile, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi più significativi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Probabile fase di fenomeni sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie da metà giornata in poi sulle zone centro-settentrionali.

Temperature: Per le minime, aumenti sulle zone centro-occidentali e contenute variazioni di carattere locale altrove; per le massime, aumenti sulla pianura centro-meridionale, diminuzioni in quota e per il resto variazioni poco significative.

Venti: In quota inizialmente da moderati a tesi sud-occidentali, poi tesi o localmente almeno a tratti forti da sud-ovest, infine moderati occidentali; altrove direzione variabile, intensità spesso debole e a tratti almeno localmente moderata.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Martedì 22

Un po’ di variabilità, con alternanza tra spazi di sereno anche ampi e addensamenti nuvolosi; possibilità di locali brevi precipitazioni, modeste salvo occasionali rovesci o temporali; per le temperature prevale una moderata diminuzione, salvo modeste controtendenze delle massime ad alta quota.

Mercoledi 23

Tempo nel complesso moderatamente variabile, con alternanza tra spazi di sereno più ampi in pianura e addensamenti nuvolosi più presenti nelle ore pomeridiane in montagna, ove è un po’ maggiore la probabilità di qualche precipitazione; riguardo alle temperature, prevalgono aumenti delle minime sulle zone montane e delle massime su quelle pianeggianti, per il resto sono attese variazioni poco significative.

