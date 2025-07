Previsioni Meteo Veneto: sabato qualche pioggia, lunedì cedimento della pressione

MeteoWeb

“Giovedì il minimo depressionario responsabile della variabilità di mercoledì, si sposterà definitivamente verso est, lasciando spazio ad una temporanea fase anticiclonica. Sabato l’avvezione di aria umida da sud-ovest, associata ad un impulso instabile, determinerà un po’ di nuvolosità nella seconda parte della giornata, con qualche precipitazioni associata, specie in montagna. Domenica condizioni di maggiore stabilità, mentre lunedì comincerà a cedere la pressione per l’avvicinamento da ovest di una nuova depressione in transito nella seconda parte della giornata“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale ripresa in montagna. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest, in attenuazione in serata. In pianura al mattino venti da nord-est deboli sulle zone interne, deboli/moderati sulla costa; deboli variabili nel pomeriggio.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale lieve aumento nei valori massimi.

Venti: In quota moderati da nord-ovest. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati.

Mare: Calmo.

Sabato 19 cereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e transito di nuvolosità medio-alta.

Precipitazioni: Nel pomeriggio sulle zone montane sviluppo di nubi cumuliformi associate a rovesci e temporali sparsi, possibili localmente anche sulle zone pedemontane.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in generale aumento.

Venti: In quota moderati da sud-ovest; in pianura deboli/variabili con brezze sulla costa.

Mare: Calmo.

Domenica 20 in pianura sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso durante le ore centrali, con possibilità di qualche precipitazione associata a carattere locale. Temperature minime in lieve aumento, massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati da sud-ovest, in rinforzo verso fine giornata; in pianura deboli variabili, con brezze sulla costa.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 21 in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso, in montagna e sulla Pedemontana graduale sviluppo di nubi irregolari alternate a schiarite. Dalle ore centrali sulle zone montane aumenterà la probabilità di precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, possibili anche sulla Pedemontana nel tardo pomeriggio. Temperature in aumento in entrambi i valori, salvo stazionarietà dei valori massimi in montagna. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest; in pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.