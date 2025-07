Previsioni Meteo Veneto: in arrivo temporali intensi, calo termico e piogge diffuse

MeteoWeb

“Tra domenica 6 e il primo mattino di lunedì 7 transito di un primo impulso perturbato, con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale e fase più intensa tra il pomeriggio/sera di domenica e le prime ore di lunedì. Saranno possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi di precipitazione anche consistenti in occasione dei temporali più forti o ripetuti. Anticiclone Subtropicale Africano in ritirata, una depressione da nord-ovest porterà piogge fino a martedì e specie domenica/lunedì con diminuzioni anche sensibili delle temperature. Mercoledì pressione in aumento, ma temperature in ulteriore calo. Nel Pomeriggio/sera di Sabato 5 alternanza di nuvole e rasserenamenti. Di pomeriggio piogge sparse sui Veronese/Vicentino/Bellunese e locali sulle zone limitrofe, si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Temperature: in calo anche sensibile rispetto a venerdì, con minime a tarda sera; valori sopra la media in modo leggero/moderato”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 6

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità in graduale aumento fino a divenire alta (75-100%) verso sera. Attese piogge già nella prima metà di giornata ma soprattutto verso sera, quando risulteranno estese. Si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a sabato, con minime a tarda sera. Valori con andamento irregolare rispetto alla media.

Venti: In alta montagna da sud-ovest, da deboli/moderati a tesi/forti col passar delle ore. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati ma a tratti con rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Lunedi 7

Cielo: Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) fino all’alba e dopo il tramonto, medio-bassa (25-50%) nelle ore diurne. Attese piogge che prima o poi interesseranno tutte le zone anche a più riprese, specie durante le ore notturne.

Temperature: In calo anche sensibile rispetto a domenica, con minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da ovest. Altrove con direzione variabile, in prevalenza deboli/moderati ma a tratti con rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Martedi 8

Alternanza di nuvole, piogge e schiarite con temperature in calo.

Mercoledi 9

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in calo.

