Previsioni Meteo Veneto: torna la pioggia, calo termico all’orizzonte

“Martedì breve fase relativamente più stabile, con un po’ di variabilità in montagna; mercoledì e giovedì l’approfondimento di una saccatura sulla Francia convoglierà aria umida da sud-ovest in quota che determinerà precipitazioni più frequenti in montagna, occasionali in pianura. Nel corso di venerdì il minimo depressionario tenderà a spostarsi verso la Liguria, transitando sul Veneto nella giornata di sabato; in questa fase il tempo sarà instabile, a tratti perturbato con precipitazioni sparse, a tratti diffuse. Le temperature massime si manterranno in linea con le medie del periodo, se non lievemente inferiori tra giovedì e sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sviluppo di cumuli sui rilievi e sulle zone interne della pianura, altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Saranno probabili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale, su zone montane e pedemontane, occasionalmente possibili anche in pianura. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota dai quadranti occidentali da deboli a moderati; in pianura deboli variabili.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani atteso tempo nel complesso variabile, a tratti instabile, con nubi irregolari già dal mattino, specie su zone montane, pedemontane e interne della pianura. Sulla costa sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Dalla tarda mattinata aumenterà la probabilità di precipitazioni da locali a sparse, con rovesci e locali temporali, dapprima sulle zone montane, poi su quelle pedemontane nel pomeriggio; non si esclude qualche fenomeno verso fine giornata sui settori occidentali della pianura.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in aumento sulle zone montane; massime in aumento.

Venti: In quota da sud ovest da moderati a tesi. In pianura deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo.

Giovedì 24 tempo instabile già nel corso della notte, con nubi irregolari, a tratti consistenti.

Precipitazioni: Nella notte saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone montane e pedemontane e centro-settentrionali della pianura, in seguito permarrà una certa probabilità di fenomeni sparsi sulle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio, mentre in pianura saranno generalmente assenti, o al più locali.

Temperature: Minime stazionarie; massime in calo su zone montane e interne della pianura, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: In quota tesi da sud-ovest. In pianura fino a parte della mattinata da nord-est deboli/moderati, poi deboli variabili.

Mare: Calmo.

Venerdì 25 permangono condizioni di tempo instabile, con frequente nuvolosità alternata a parziali schiarite. Saranno probabili precipitazioni sparse già dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale; nel pomeriggio tendenza a maggiore frequenza e diffusione dei fenomeni, con probabile fase più intensa verso fine giornata sui settori centro-settentrionali. Temperature minime senza notevoli variazioni; massime stazionarie o localmente in ulteriore calo. Venti deboli variabili in pianura, con locali rinforzi. In quota venti tesi dai quadranti meridionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 26 nella notte fino al primo mattino precipitazioni frequenti, con rovesci e temporali, specie sui settori orientali, poi attenuazione dell’instabilità, ma rimarranno condizioni di variabilità fino a parte del pomeriggio, con possibile piovaschi sparsi; esaurimento dei fenomeni entro fine giornata. Temperature in generale diminuzione. Venti in pianura deboli occidentali; in quota permarranno venti da tesi a moderati dai quadranti meridionali, in rotazione da nord a fine giornata.

