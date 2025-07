Previsioni Meteo Veneto: periodo di variabilità tra spazi di sereno, nuvole e piogge

MeteoWeb

Una circolazione ciclonica con aria relativamente fresca insiste sull’Europa nord-occidentale e fa affluire in quota correnti umide di Libeccio anche sul Veneto, ove il periodo si caratterizza per un po’ di variabilità con spazi di sereno e addensamenti nuvolosi nonché alcune piogge di carattere temporaneo; aumento dell’instabilità a fine periodo e calo delle temperature a partire dai valori diurni di giovedì, quando la massa d’aria fresca subisce un ulteriore impulso dal Nord Atlantico portandosi sulla Francia e da lì debordando sul Mediterraneo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 20

Un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati a nubi sparse; sulle zone montane e di sera localmente a ridosso dei rilievi può verificarsi qualche pioggia, modesta salvo occasionali rovesci o temporali.

Lunedì 21

Cielo: Tempo variabile, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni: Fasi di fenomeni locali o temporaneamente sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più probabili sulle zone interne.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale ma con prevalenza di aumenti sulle zone montane e lievi diminuzioni sul litorale centro-settentrionale; per le massime, aumenti sulla pianura centro-meridionale, diminuzioni in quota e per il resto variazioni poco significative.

Venti: In quota tesi da sud-ovest, anche forti nelle ore diurne, con relativa attenuazione serale; altrove direzione variabile, intensità spesso debole e a tratti localmente moderata, con locali discreti rinforzi da nord-est sul litorale centro-settentrionale di sera.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Martedì 22

Cielo: Un po’ di variabilità, con alternanza tra addensamenti nuvolosi e spazi di sereno anche ampi specie di sera.

Precipitazioni: Più che altro sull’entroterra è possibile qualche fenomeno, modesto salvo occasionali rovesci o temporali.

Temperature: Prevale una moderata diminuzione, salvo modeste controtendenze delle massime in montagna.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, a tratti moderati e spesso deboli; altrove deboli con direzione variabile, a parte brevi moderati rinforzi da nord-est nelle primissime ore localmente sulla pianura sud-occidentale e più in generale varie fasi di moderato rinforzo da sud-est sulla costa.

Mare: Fino al primo pomeriggio poco mosso, poi quasi calmo.

Mercoledì 23

Tempo nel complesso variabile, con spazi di sereno più ampi in pianura almeno all’inizio e crescente nuvolosità più precoce in montagna; da metà giornata aumenta la probabilità di piogge con rovesci e temporali, dapprima in montagna e infine anche in pianura specie sulle zone centro-occidentali; riguardo alle temperature minime valori localmente stazionari sull’entroterra pianeggiante e per il resto aumenti al più moderati specie in montagna, massime in contenuto aumento sull’entroterra pianeggiante e senza notevoli variazioni altrove.

Giovedì 24

Tempo instabile, con alcuni spazi di sereno più probabili in pianura, a fronte di parecchi addensamenti nuvolosi; qualche fase di piogge sparse, con rovesci e temporali, specie nelle ore pomeridiane; temperature in contenuto calo.

