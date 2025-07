Problemi all’asfalto per il caldo: chiusi i caselli di Verona sulla A4

MeteoWeb

Disagi alla viabilità sull’autostrada A4 Venezia-Milano a causa del caldo: gli ingressi ai caselli di Verona Sud e Verona Est risultano chiusi, con rientro consigliato a Sommacampagna. La Polizia stradale opera in autostrada, la Polizia locale di Verona fuori dai caselli. L’intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature. In particolare, a causa della formazione di leggere deformazioni longitudinali – le cosiddette ‘ormaie’ – nel tratto autostradale, che era recentemente stato rifatto, immediatamente rilevate dai sistemi di monitoraggio della concessionaria A4. Sono al lavoro i tecnici specializzati, e altro personale, per ridurre al minimo i disagi, in coordinamento con la Polizia Stradale e gli enti territoriali competenti.