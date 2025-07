“Problemi di navigazione” oggi a Sydney: c’è una balena in porto

MeteoWeb

Giornata insolita oggi nel porto di Sydney, dove un giovane esemplare di megattera ha causato qualche “problema di navigazione” dopo essersi avventurato ben lontano dalla sua rotta migratoria abituale. La notizia è stata riportata dal Guardian. L’avvistamento è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando alcuni pendolari hanno notato la balena vicino a Fort Denison. Da lì, l’animale ha proseguito verso il cuore del porto, raggiungendo Circular Quay – il principale terminal dei traghetti di Sydney – prima di spostarsi verso Est, fino a Garden Island e Watsons Bay, e successivamente a Nord, verso Balmoral Bay. Nel pomeriggio, la megattera ha invertito la rotta tornando a Rose Bay.

Secondo l’esperta di cetacei Vanessa Pirotta, che ha seguito i movimenti dell’animale da un’imbarcazione della New South Wales Maritime, si tratta di un comportamento insolito: “Non capita tutti i giorni che una balena faccia una deviazione e si fermi a Watsons Bay“, ha spiegato. Le autorità hanno immediatamente attivato una “scorta” per garantire che la megattera potesse muoversi in sicurezza e senza stress, allontanandosi progressivamente dalle zone più trafficate del porto.

Nonostante la presenza del grande mammifero marino abbia generato qualche ritardo nei collegamenti marittimi intorno alle 9, il servizio Transport for NSW ha precisato che non si sono verificati disagi significativi nel resto della giornata, pur continuando a monitorare attentamente i suoi spostamenti.