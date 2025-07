Problemi sulla Stazione Spaziale: persiste la perdita d’aria sul modulo Zvezda

MeteoWeb

Nonostante i recenti tentativi di riparazione, il modulo Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua a presentare una perdita d’aria, sebbene il suo ritmo si sia significativamente ridotto. È quanto ha confermato Sergey Krikalyov, direttore esecutivo dei programmi spaziali con equipaggio di Roscosmos e inviato speciale per la cooperazione spaziale internazionale, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.

La perdita sulla Stazione Spaziale

La perdita, localizzata nella camera interstiziale del modulo, era stata data per riparata nel mese di giugno. Tuttavia, osservazioni a lungo termine hanno rivelato che il problema persiste. “La perdita è in corso“, ha dichiarato Krikalyov. “Continuiamo i nostri sforzi per individuarla e ripararla, con i recenti interventi che hanno notevolmente ridotto il tasso di perdite d’aria“.

Questi sforzi hanno portato a un rallentamento notevole della fuoriuscita di aria, tanto che per un periodo si era creduto di aver individuato e sigillato l’ultima fessura. “Per un po’ di tempo abbiamo persino pensato di aver trovato l’ultima crepa e di averla sigillata, sebbene le osservazioni a lungo termine abbiano dimostrato che la perdita d’aria continua“, ha aggiunto Krikalyov.

Il modulo Zvezda, lanciato nel 2000, è un componente cruciale della ISS, che fornisce sistemi di supporto vitale, alloggi e propulsione. La sua integrità è fondamentale per la sicurezza e l’operatività della stazione spaziale.