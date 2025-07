“Progress MS-31” si prepara al lancio: conto alla rovescia al Cosmodromo di Bajkonur | FOTO

MeteoWeb

Il cosmodromo di Bajkonur è in fermento in vista del lancio del veicolo cargo “Progress MS-31” verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Oggi una fase cruciale dei preparativi: il trasporto e la verticalizzazione del razzo “Soyuz” sulla rampa di lancio. Il liftoff, previsto tra 2 giorni, rappresenta un momento significativo per le operazioni di rifornimento della ISS. Le immagini di Ivan Timoshenko pubblicate da Roscosmos documentano i preparativi in corso, offrendo uno sguardo ravvicinato su questa imponente operazione.