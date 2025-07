Una protesi bionica per il ginocchio ripristina la funzione della gamba negli amputati

MeteoWeb

Una nuova protesi bionica per il ginocchio, integrata direttamente nei tessuti, promette di restituire una funzione naturale alla gamba negli amputati sopra il ginocchio. Il dispositivo, sviluppato da Tony Shu e dal suo gruppo di ricerca del Massachusetts Institute of Technology (Mit), descritto sulla rivista Science, si collega direttamente ai muscoli e ai nervi attraverso interfacce neurali impiantate, offrendo un controllo più preciso, movimenti più fluidi e una maggiore consapevolezza sensoriale rispetto alle protesi tradizionali.

Questa protesi, chiamata protesi meccano-neurale osteointegrata (Omp), combina tre innovazioni fondamentali: un controllo neuromuscolare diretto che permette movimenti adattativi, un impianto ancorato all’osso che garantisce stabilità, e interfacce mio-neurali agonista-antagonista che ricreano le naturali interazioni muscolari, ripristinando così il senso di posizione e movimento dell’arto.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto due pazienti amputati sopra il ginocchio che hanno utilizzato la protesi Omp. Entrambi hanno mostrato una mobilità notevolmente migliorata in attività complesse come l’orientamento su terreni irregolari e le transizioni tra posizioni sedute e in piedi. Questi risultati indicano che la protesi non solo facilita la deambulazione ripetitiva, ma permette anche una gamma più ampia e naturale di movimenti, difficilmente raggiungibile con le protesi convenzionali.

Questi risultati indicano che la protesi non solo migliora la deambulazione ripetitiva, ma consente anche una gamma di movimenti più naturale e complessa, difficile da ottenere con le protesi convenzionali.

Una strada promettente

Nonostante alcune limitazioni ancora presenti, i ricercatori suggeriscono che l’integrazione biologica avanzata come quella offerta dall’Omp rappresenta una promettente strada per migliorare significativamente la riabilitazione, la mobilità e l’esperienza complessiva degli amputati. L’approccio innovativo potrebbe trasformare il modo in cui le protesi vengono progettate e utilizzate, avvicinando sempre più la funzionalità artificiale a quella naturale.

Questa ricerca segna un passo avanti cruciale nel campo delle protesi bioniche, offrendo nuove speranze per chi ha subito amputazioni e desidera recuperare una qualità di vita più piena e autonoma.