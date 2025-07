Protezione Civile italiana in Brasile: conclusa la missione per la prevenzione delle emergenze

MeteoWeb

Si è conclusa con successo la missione della delegazione della Protezione Civile italiana nello Stato brasiliano del Rio Grande do Sul, svoltasi dal 15 al 17 luglio. L’iniziativa ha segnato un importante passo avanti nella cooperazione bilaterale tra Italia e Brasile in tema di prevenzione e gestione delle emergenze climatiche. La missione è iniziata a Porto Alegre con una visita al sistema locale di allerta e monitoraggio, considerato un modello nella risposta alle emergenze ambientali. La delegazione italiana, accompagnata dal Console Generale d’Italia, Valerio Caruso, è stata accolta dal Governatore Eduardo Leite, che ha espresso profonda gratitudine per la solidarietà dimostrata dall’Italia, definendo l’iniziativa “un gesto concreto di cooperazione internazionale nella lotta contro i disastri climatici”.

Successivamente, la delegazione si è recata a Muçum, città simbolo dell’immigrazione italiana e tra le più colpite dall’alluvione del 2024. Qui ha incontrato il sindaco Mateus Giovanoni, che ha illustrato le strategie messe in campo dalla comunità per affrontare la ricostruzione e rafforzare la resilienza del territorio. La tappa finale della missione si è svolta il 17 luglio a Bento Gonçalves, dove si è tenuto il Seminario Internazionale sulla Protezione Civile. All’evento hanno partecipato oltre 400 persone, tra esperti, autorità e rappresentanti delle comunità locali. Nel corso del seminario sono state presentate buone pratiche italiane in materia di prevenzione del rischio idrogeologico, sistemi di monitoraggio e allerta precoce.

“Abbiamo vissuto da vicino il dramma che ha colpito questo Stato e ci è sembrato naturale mettere a disposizione le migliori competenze italiane per contribuire, in modo concreto, alla protezione della vita umana e alla prevenzione dei disastri futuri”, ha dichiarato il Console Generale Valerio Caruso. Lo scambio di esperienze non si esaurirà con questa missione: sono già allo studio nuove iniziative congiunte, incentrate sulla pianificazione delle emergenze e sul rafforzamento di un sistema di volontariato attivo e capillare.