Puglia, ancora un incendio a Manfredonia vicino all’Oasi Lago Salso

Non c’è pace per Manfredonia, in provincia di Foggia. Un nuovo incendio è divampato nei pressi dell’Oasi Lago Salso, devastata nei giorni scorsi dalle fiamme. Una densa nube di fumo è visibile dalla statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Sul posto stanno intervenendo Vigili del Fuoco, personale dell’agenzia forestale regionale e un Canadair.