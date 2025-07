Puglia, vasto incendio boschivo tra Castro e Diso: al lavoro Vigili del Fuoco e Canadair | FOTO

MeteoWeb

Un vasto incendio è in corso al confine sud della costa adriatica del Salento, tra i comuni di Castro e Diso, in provincia di Lecce. In fiamme un’area boschiva. Sul posto stanno operando sei squadre dei Vigili del Fuoco e diverse squadre della Protezione Civile, pattuglie dei Carabinieri, anche forestali, e agenti della Polizia locale. Da Lamezia Terme è arrivato un Canadair che ha già effettuato numerosi lanci. Le operazioni di spegnimento sono difficili anche a causa del forte vento di tramontana e per la natura impervia dell’area. La situazione sarebbe comunque sotto controllo.