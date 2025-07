Il pulsante di autodistruzione dell’universo: la teoria della “falsa energia del vuoto” che potrebbe cancellare ogni cosa

MeteoWeb

Esiste un meccanismo nascosto nell’universo capace di distruggere ogni forma di materia e vita in un istante? Secondo alcuni fisici, la risposta è sì. Si chiama “decadimento del falso vuoto” ed è lo scenario più catastrofico che la scienza abbia mai ipotizzato. Se finora ci siamo abituati a teorie come il Big Crunch o la morte termica del cosmo, la nuova minaccia cosmica va ben oltre: potrebbe essere già in atto, invisibile e inarrestabile. Secondo gli esperti, l’universo potrebbe trovarsi in uno stato instabile di energia chiamato falso vuoto. E se qualcosa dovesse spingerlo nel suo stato più stabile, chiamato vero vuoto, un’onda distruttiva si propagherebbe alla velocità della luce, annientando galassie, stelle, pianeti e ogni forma di vita conosciuta.

Cos’è il falso vuoto?

Ogni cosa nell’universo possiede un certo livello di energia. Più bassa è questa energia, più stabile è lo stato dell’oggetto. Una metafora efficace per spiegare il falso vuoto è quella della biglia in una ciotola posizionata su uno sgabello: la biglia sembra ferma, ma basta una spinta minima per farla cadere a terra, nello stato davvero stabile. Secondo il dottor Louis Hamaide, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, potremmo trovarci proprio in uno di questi stati instabili, dove l’intero universo è come in bilico. E la sola possibilità che un piccolo evento quantistico possa farlo “cadere” nel vero vuoto è sufficiente a preoccupare i fisici.

L’universo come un campo di particelle instabili

Secondo la teoria quantistica dei campi, tutto ciò che percepiamo – dagli elettroni ai fotoni, fino ai quark – non sono altro che onde in campi invisibili che pervadono il cosmo. Uno di questi è il campo di Higgs, che dà massa alle particelle. Il problema? Il campo di Higgs potrebbe non trovarsi nel suo stato energetico più basso, ma essere “bloccato” in un falso vuoto. Se mai dovesse scivolare nel vero vuoto, inizierebbe una transizione di fase devastante: una bolla di vero vuoto si formerebbe e si espanderebbe a velocità della luce, distruggendo ogni cosa al suo passaggio.

Il professor Ian Moss, cosmologo dell’Università di Newcastle, paragona il fenomeno a una fila di tessere di domino: tutte in equilibrio precario, pronte a cadere se una sola venisse spinta.

La catastrofe silenziosa e inevitabile

La vera inquietudine di questo scenario è che non ce ne accorgeremmo nemmeno. La parete di energia che separa il falso vuoto dal vero viaggerebbe alla velocità della luce, rendendo impossibile ogni preavviso. E dopo la distruzione iniziale? L’universo rimarrebbe, ma profondamente alterato. Le leggi fisiche che conosciamo – dalla coesione della materia alla chimica delle reazioni biologiche – non sarebbero più valide. Gli atomi stessi non potrebbero formarsi, e la vita, come la conosciamo, sarebbe completamente impossibile.

È già cominciato tutto?

Sebbene sembri fantascienza, alcuni scienziati ritengono che questa transizione potrebbe essere già iniziata, in un punto remoto del cosmo. Alcuni calcoli suggeriscono che è matematicamente certo che almeno una bolla di vero vuoto si sia formata da qualche parte. Potrebbe essere stata innescata da un buco nero primordiale nato nei primi istanti dopo il Big Bang. O potrebbe essere il risultato di fluttuazioni quantistiche casuali, eventi improvvisi che possono far scattare una transizione di fase. La buona notizia? Se anche una bolla fosse là fuori, potrebbe impiegare miliardi di anni per raggiungerci – e l’espansione accelerata dell’universo potrebbe perfino impedirle di arrivare.

Possiamo stare tranquilli?

In un certo senso, sì. Il fatto che siamo ancora qui potrebbe essere un segnale che non esistono buchi neri primordiali nell’universo, oppure che forze ancora sconosciute – come l’energia oscura o la materia oscura – agiscano come stabilizzatori cosmici, impedendo l’espansione di eventuali bolle. Ma finché la fisica non comprenderà appieno la struttura energetica dell’universo, non potremo mai avere la certezza assoluta. In sintesi: il decadimento del falso vuoto è un’ipotesi affascinante e inquietante della fisica teorica. Potrebbe non accadere mai, o potrebbe essere già iniziato.