Qualità dell’aria globale: i dati CAMS sulla Primavera 2025

MeteoWeb

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) monitora costantemente gli indicatori chiave della composizione dell’atmosfera in tutto il mondo, inclusa la qualità dell’aria superficiale in Europa, i pennacchi di fumo e le emissioni degli incendi boschivi e le concentrazioni globali di inquinanti atmosferici e gas serra, tra gli altri. Questi dati si basano su un sistema di modellazione operativa unico che assimila i dati di osservazione della Terra e le misurazioni provenienti da reti in situ all’interno di un rigoroso quadro di garanzia della qualità.

Il seguente bollettino evidenzia alcuni degli eventi significativi legati alla composizione atmosferica che si sono verificati durante la primavera boreale (marzo, aprile e maggio) del 2025.

Incendi boschivi nell’Europa nord-occidentale – Picco di attività degli incendi e fumo a inizio aprile

All’inizio di aprile 2025, diversi incendi di vegetazione hanno colpito l’Europa nord-occidentale, con il Regno Unito che ha registrato un’attività di incendi particolarmente intensa. I dati CAMS-GFAS hanno mostrato che le emissioni di incendi di aprile nel Regno Unito sono state le seconde più alte dal 2003, mentre i Paesi Bassi hanno registrato livelli di emissioni di incendi senza precedenti in questo periodo dell’anno. Le analisi regionali dell’ensemble CAMS hanno indicato pennacchi di fumo di incendi boschivi su parti della Scozia occidentale, del Galles e dell’Irlanda del Nord.

Nel frattempo, a maggio sono stati monitorati grandi incendi boschivi nella Russia orientale, in particolare in Buryatia, nel Territorio della Transbajkalia e nella Repubblica di Sakha, comprese aree all’interno del Circolo Polare Artico, con le previsioni CAMS che mostravano significativi pennacchi di fumo raggiungere la Cina nord-orientale e il Giappone settentrionale. Incendi significativi nelle province canadesi di Manitoba e Saskatchewan hanno prodotto grandi pennacchi di fumo e riportato attività pirocumulonembo (pyroCb). Le nubi pirocumulonembo si formano tipicamente quando un incendio brucia con calore e intensità eccezionali, generando energia termica sufficiente a spingere fumo, cenere e umidità in alto nell’atmosfera da dove potenti correnti a getto possono trasportare il fumo su lunghe distanze. Di conseguenza, i pennacchi degli incendi canadesi sono stati trasportati attraverso l’Atlantico settentrionale e osservati sull’Europa alla fine di maggio.

Qualità dell’aria in Europa: livelli record di polline di betulla nel Nord Europa

Alla fine di maggio 2025, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha osservato un aumento stagionale del rilascio e del trasporto di polline di graminacee e di olivo in tutta l’Europa meridionale, mentre il polline di betulla ha raggiunto livelli estremi nelle regioni nord-orientali. Tra il 19 e il 23 maggio, le previsioni regionali dell’ensemble CAMS hanno mostrato livelli medi di polline di betulla particolarmente elevati sulla Finlandia. Ciò ha causato sintomi anche in individui senza allergie note.

In collaborazione con il progetto TRIGGER, le previsioni CAMS hanno riflesso accuratamente la gravità dell’evento del polline. Le previsioni per Oulu, nella Finlandia occidentale, hanno mostrato medie giornaliere estreme di polline di betulla, con concentrazioni che superano gli 800 granuli di polline/m³ il 22 maggio. Ciò evidenzia il valore dei dati CAMS nel supportare le informazioni sulla salute pubblica durante i periodi di elevato rischio di allergeni.

Laurence Rouil, Direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), commenta: “Episodi di livelli estremamente elevati di polline, come quelli che attualmente colpiscono alcune parti della Finlandia e dell’Europa meridionale, non sono insoliti durante la primavera. Tuttavia, la gravità e l’estensione dell’episodio di quest’anno evidenziano l’importanza critica del monitoraggio atmosferico continuo. Previsioni accurate ci consentono di comprendere meglio i modelli stagionali e i fattori ambientali, e forniscono informazioni essenziali per minimizzare gli impatti sulla salute, specialmente per le popolazioni vulnerabili“.

Qualità dell’aria degradata in Asia – Foschia stagionale dovuta a incendi e stagnazione

L’Asia meridionale ha sperimentato una persistente foschia all’inizio del 2025, con alti livelli di PM2.5 che hanno colpito le principali città come Nuova Delhi, Kathmandu e Islamabad. Guidato da fonti di emissioni antropogeniche, tra cui gli incendi agricoli, e da condizioni invernali stagnanti, l’inquinamento è stato ulteriormente intrappolato dalla topografia himalayana, rendendo la pianura indo-gangetica particolarmente soggetta a una prolungata scarsa qualità dell’aria. Ad aprile, l’inizio della stagione degli incendi nei paesi dell’ASEAN superiore ha contribuito alle continue preoccupazioni per la qualità dell’aria, continuando il modello di diffusa inquinamento osservato durante marzo 2025 e legato alla combustione stagionale di biomassa nel sud-est asiatico. Sebbene l’attività degli incendi e le emissioni stimate fossero al di sotto della media stagionale, hanno comunque portato, in combinazione con altre fonti come il traffico stradale, a notevoli impatti sulla qualità dell’aria in tutta la regione. I dati CAMS hanno mostrato elevate concentrazioni di PM2.5 e profondità ottica degli aerosol, in particolare nelle aree colpite da incendi in Thailandia, Laos e Vietnam. La foschia risultante ha degradato la qualità dell’aria in grandi città come Bangkok e Hanoi.

Parigi dall’alto

Il Pallone Generali di Parigi, una popolare attrazione che offre viste panoramiche da 150 metri sopra il Parc André Citroën, è diventato anche un laboratorio volante unico dedicato alla ricerca sulla qualità dell’aria e sul clima. In collaborazione con il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), il pallone svolge ora un ruolo chiave nella sensibilizzazione sull’inquinamento atmosferico e sul cambiamento climatico.

Dal 2025, l’involucro del pallone ha mostrato indicatori di riscaldamento globale forniti dal CAMS, rendendo visibili al pubblico le tendenze climatiche invisibili. Ciò si basa sulla sua funzione di lunga data come indicatore in tempo reale della qualità dell’aria per Parigi, sviluppato con Airparif e CNRS. Insieme ad altri partner del programma di ricerca ICOS Cities, il pallone aiuta a misurare i gas serra e le particelle fini a varie altezze sopra la città.

Previsioni CAMS

CAMS è costantemente impegnata nel miglioramento dei suoi strumenti e servizi, inclusi modelli regionali potenziati e una migliore visualizzazione di eventi estremi come incendi o tempeste di polvere, garantendo un supporto continuo alle strategie di adattamento climatico. Se sei interessato al servizio di previsione CAMS, segui questo link alla guida dei prodotti visivi CAMS.