Quando la Natura si scatena: Tornado di Fuoco nello Utah, il VIDEO virale

Un video impressionante che mostra un gigantesco “firenado” (o “tornado di fuoco“) sprigionarsi dall’incendio di Deer Creek, vicino a La Sal, nello Utah (USA), è diventato virale sui social. Il filmato, condiviso su un account X, ha catturato quello che è stato definito il “firenado più folle” mai visto, mostrando una torre di fiamme e fumo che si avvolge su se stessa, elevandosi drammaticamente dal fronte dell’incendio. “Ha mostrato un comportamento del fuoco estremamente intenso che ha portato le squadre a ritirarsi in zone sicure e a ulteriori evacuazioni“, recita la didascalia del video.

L’incendio di Deer Creek, che sta divampando nella contea di San Juan, ha causato l’evacuazione di diverse aree. Ordini di evacuazione precedenti rimangono in vigore, così come le chiusure di aree nella Manti-La Sal National Forest e della Highway 46.

Al momento della segnalazione, l’incendio aveva già bruciato oltre 7.200 acri con un contenimento pari a 0%. Le informazioni fornite da Utah Fire Info indicano un comportamento del fuoco “erratico, con venti mutevoli che spingono l’incendio ulteriormente in aree boschive“.

Il “firenado”, conosciuto anche come “fire whirl”, “fire devil” o “fire twister”, è un fenomeno meteorologico estremo. Si tratta di un tornado di fuoco, cioè una colonna rotante di aria calda e gas che si innalza da un incendio. Le sue dimensioni possono variare notevolmente, con diametri che vanno da meno di 30 cm a oltre 150 metri.

Questi vortici possono generare velocità del vento comparabili a quelle di piccoli tornado, rendendoli estremamente pericolosi. La loro formazione tipica avviene quando il calore intenso di un incendio crea correnti d’aria ascendenti. Queste correnti, incontrando condizioni atmosferiche favorevoli, iniziano a ruotare, spiralizzando in un vortice. La combinazione di calore estremo e rotazione può amplificare la forza del fuoco, rendendo il contenimento ancora più difficile e imprevedibile.

Il “firenado” osservato nel Deer Creek Fire è un esempio eclatante di come gli incendi, in determinate condizioni, possano generare fenomeni propri, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla gestione e alla previsione della loro propagazione.

