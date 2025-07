Ragazzo disperso nel Po, è caduto dalla riva del fiume

MeteoWeb

Continuano le ricerche nel fiume Po del 16enne di origini egiziane disperso dal tardo pomeriggio di ieri nel tratto pavese del fiume vicino al Ponte della Becca. Nelle ultime ore, è emersa una nuova ricostruzione del fatto, rispetto a quella circolata nelle prime ore, secondo cui il giovane si era tuffato nel fiume. Il 16enne stava camminando vicino alla riva, quando sarebbe inciampato finendo in acqua per essere poi trascinato al largo dalla corrente, particolarmente forte in quel punto alla confluenza del Ticino nel Po. Per cercare di salvarlo, il padre si è tuffato dopo aver trattenuto un secondo figlio, evitando così che anche lui cadesse in acqua, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare.

Il timore è che il corpo del giovane possa essere stato trascinato lontano dalle correnti, che in quel tratto risultano particolarmente forti.

Le ricerche riprenderanno domani mattina

Le ricerche sono proseguite tutto il giorno senza sosta. I Vigili del Fuoco hanno passato al setaccio un ampio tratto del fiume. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero, specialisti sommozzatori dei nuclei regionali della Lombardia e del Piemonte, e soccorritori acquatici. “Proseguiremo le ricerche fino a quando le speranze ce lo consentiranno“, ha detto nel pomeriggio il comandante dei Vigili del Fuoco di Pavia, Alessandro Segatori.

Le operazioni, sospese con il calare del buio, riprenderanno domani mattina, quando è atteso l’arrivo dal comando dei Vigili del Fuoco di Roma del nucleo sommozzatori specializzati nell’impiego della tecnologia Didson, ovvero sonar adatti ai fondali bassi. Gli specialisti del Tas (topografia applicata al soccorso) stanno elaborando la cartografia della ricerca, tenendo traccia di tutte le attività svolte.