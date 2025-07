Ragazzo disperso nel Po, ricerche ancora senza esito

MeteoWeb

Anche la seconda giornata di ricerche del ragazzo di 16 anni disperso nelle acque del Po nel Pavese, vicino al Ponte della Becca, non ha dato esito. Per l’intera giornata di oggi, così come era avvenuto ieri, il tratto di fiume è stato passato al setaccio dai Vigili del Fuoco, con l’ausilio dell’elicottero, specialisti sommozzatori e soccorritori acquatici. I sommozzatori hanno anche utilizzato un sonar Didson ad alta definizione adatto a mappare con precisione i fondali del fiume. Presenti anche gli specialisti della TAS, la topografia applicata al soccorso e i droni del nucleo Sapr, per effettuare le ricerche anche dall’alto.

Nonostante l’utilizzo di questi mezzi, le operazioni di ricerca sono risultate infruttuose. Probabilmente riprenderanno nella giornata di domani.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 luglio, il giovane, di origine egiziana, stava camminando in acqua, vicino alla riva, quando forse è inciampato ed è stato trascinato al largo dalla corrente. Il tentativo del padre di salvarlo è stato purtroppo inutile.