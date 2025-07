Pronti 153,5 milioni di euro per Rail Baltica: cosa prevede il progetto per la ferrovia Tallinn-Varsavia

MeteoWeb

Il Comitato di coordinamento del meccanismo per collegare l’Europa dell’Unione europea ha stanziato un finanziamento di 153,5 milioni di euro a favore delle attività di sviluppo del troncone lettone di Rail baltica, il corridoio ferroviario che entro il 2030 dovrebbe collegare Tallinn a Varsavia. “Lo stanziamento consentirà alla Lettonia di far procedere i lavori della sezione meridionale del collegamento con maggior rapidità e agevolando la raccolta dei fondi aggiuntivi necessari per realizzare l’opera”, ha commentato il ministro dei Trasporti lettone, Atis Svinka, sottolineando la situazione particolarmente difficile con cui il suo Paese si trova a dover fare i conti a causa dell’aumento esponenziale dei costi di Rail baltica e della carenza di investimenti.

Finanziamenti di entità minori per la realizzazione di Rail baltica sono stati assegnati anche alla Lituania (94,9 milioni) e all’Estonia (47,1 milioni). La linea riveste un’importanza strategica per i Paesi baltici sia per migliorare i collegamenti commerciali con l’Europa continentale che per ottimizzare la mobilità militare della regione.