Rallenta Tesla, Panasonic ridimensiona i piani per lo stabilimento in Kansas

Il progressivo rallentamento delle vendite dei veicoli elettrici col marchio Tesla costringono la Panasonic a rivedere i piani di espansione negli Stati Uniti. Lo riferisce l’emittente pubblica Nhk, spiegando che l’azienda nipponica prevede di ridimensionare le operazioni nel nuovo stabilimento in Kansas – che doveva entrare a pieno regime entro la fine di marzo 2027, dopo aver investito circa 4 miliardi di dollari nell’impianto, principalmente per rifornire Tesla di batterie. Attualmente Panasonic ha un altro stabilimento di produzione di batterie in Nevada. A inizio mese Tesla ha dichiarato che le vendite globali nel periodo aprile-giugno sono calate del 13% rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2024, si tratta del secondo trimestre consecutivo in calo.