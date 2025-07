Raro avvistamento di delfini con cuccioli nel Golfo dell’Asinara | FOTO

MeteoWeb

Un evento straordinario è avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Golfo dell’Asinara, all’interno dell’Area marina protetta “Santuario Pelagos”. Durante un’uscita di monitoraggio, i ricercatori di Sea Me Sardinia hanno avvistato un gruppo di circa 70 delfini comuni (Delphinus delphis), tra cui numerosi cuccioli. Si tratta di un avvistamento particolarmente raro: nonostante il nome, il delfino comune è infatti una specie in pericolo di estinzione, sempre più minacciata da degrado dell’habitat, pesca eccessiva e catture accidentali. In questa spedizione, i biologi hanno potuto raccogliere dati video-fotografici, acustici e comportamentali, fondamentali per analizzare presenza, distribuzione e uso dell’habitat da parte della specie.

Oltre ai delfini comuni, sono stati osservati anche quattro gruppi di stenelle striate (Stenella coeruleoalba), anch’esse con cuccioli. L’incontro ha inoltre documentato la presenza di tartarughe marine (Caretta caretta) e mobule (Mobula mobular), confermando l’elevata biodiversità del Canyon di Castelsardo.

Queste missioni scientifiche fanno parte del progetto “I Cetacei del Canyon di Castelsardo”, promosso dai Comuni di Castelsardo e Sorso, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza e promuovere la tutela dei cetacei e della megafauna marina nel Mediterraneo.