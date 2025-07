Successo per il razzo europeo Vega C: in orbita satelliti per mappare la CO₂ e osservare il pianeta

MeteoWeb

Alle ore 04:03 ora italiana il razzo europeo Vega C ha portato con successo in orbita 5 satelliti, tra cui uno dedicato al monitoraggio del principale gas responsabile dell’effetto serra: l’anidride carbonica (CO₂). Il lancio, gestito dalla compagnia francese Arianespace, è avvenuto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese. Si tratta della missione VV27, che rappresenta il 5° volo del Vega C e conferma il ritorno all’affidabilità del vettore dopo l’anomalia che nel dicembre 2022 aveva causato la perdita di un carico.

MicroCarb: il satellite per il clima

Il protagonista della missione è MicroCarb, un satellite del peso di circa 180 kg sviluppato dall’agenzia spaziale francese CNES. La sua missione principale è misurare con grande precisione – fino a una parte per milione – la concentrazione di CO₂ nell’atmosfera terrestre.

Grazie alla sua orbita eliosincrona a circa 650 km di altitudine, MicroCarb potrà raccogliere dati fondamentali per comprendere meglio le sorgenti e i “pozzi” di assorbimento del carbonio a livello globale, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici. La durata prevista della missione è di almeno 5 anni.

La costellazione CO3D per la Terra in 3D

Oltre a MicroCarb, il razzo Vega C ha trasportato in orbita 4 satelliti identici che formeranno la costellazione CO3D (Constellation Optique en 3D). Realizzati da Airbus per conto di CNES, questi satelliti da circa 250 kg ciascuno opereranno in un’orbita eliosincrona a circa 502 km di altitudine per almeno 6 anni.

Dotati di un innovativo strumento ottico, saranno in grado di catturare immagini ad altissima risoluzione – fino a 50 centimetri – nelle bande visibili rosso, verde e blu e nel vicino infrarosso. I dati raccolti saranno poi elaborati a terra per generare mappe tridimensionali dettagliate di tutte le superfici terrestri comprese tra le latitudini -60° e +70°, fornendo informazioni preziose per applicazioni scientifiche, ambientali e urbanistiche.

Un ritorno al successo per Vega C

Il volo VV27 rappresenta la 3ª missione consecutiva andata a buon fine per Vega C dopo il problema tecnico del 2022. Nelle ultime missioni, il vettore europeo ha lanciato anche importanti satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), come Sentinel-1C nel dicembre 2024 e Biomass nell’aprile 2025.