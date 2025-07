Regno Unito e Francia puntano su Eutelsat per sfidare Starlink

MeteoWeb

Nel cuore di una crescente corsa allo Spazio, il Regno Unito investirà 163 milioni di euro (191 milioni di dollari) in Eutelsat, colosso europeo delle telecomunicazioni satellitari e principale rivale di Starlink, il servizio di Elon Musk. L’annuncio è arrivato dall’Eliseo durante la visita di Stato del presidente francese Emmanuel Macron a Londra. Eutelsat, secondo operatore mondiale di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), è considerato strategico sia dalla Francia sia dal Regno Unito per garantire “sovranità satellitare” e ridurre la dipendenza da giganti stranieri. La società controlla oltre 600 satelliti, grazie alla fusione del 2023 con la britannica OneWeb, ma resta lontana dai numeri di Starlink, che ne conta circa 6mila.

Il contesto geopolitico, unito alla necessità di reti indipendenti per servizi Internet e telefonici, spinge i governi europei a rafforzare la propria posizione nel settore. Oltre all’investimento britannico, la Francia ha annunciato ulteriori 717 milioni di euro in Eutelsat, portando la propria quota al 30% e diventando il principale azionista.