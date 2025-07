Ricerca, ENEA: 10 milioni per 39 nuovi progetti UE nel 2024

MeteoWeb

Sono 39 i nuovi progetti finanziati dalla Commissione europea ai quali l’ENEA partecipa dal 2024, per complessivi 10 milioni di euro: di questi il 63% è coperto dal programma Horizon Europe. Lo riporta il rapporto Contratti ENEA con la Commissione europea, curato da Francesco Beone, Carla Costigliola, Laura Adami, Andrea Fidanza, Laura Brunetti e Guido De Angelis di ENEA, disponibile sul sito dell’Agenzia. Dal Rapporto emerge che a livello internazionale, i partner principali di ENEA sono stati istituti di ricerca e università, mentre a livello nazionale sono cresciute in modo costante le collaborazioni con il settore industriale.

Se a questi 39 progetti vengono sommati quelli già in corso nel 2024 si arriva a un totale di 161, per un ammontare complessivo di 47 milioni di euro. Questi 161 progetti hanno coinvolto più di 1500 partner di 63 diversi Paesi. ENEA ne ha coordinato il 14%, una percentuale in crescita rispetto al passato.

I progetti finanziati hanno riguardato prevalentemente l’area energia (40%), dove si nota una grande presenza delle progettualità legate alle fonti rinnovabili (35,9%), seguite da quelle della fissione (16,5%) e dell’efficienza energetica (14,1%). Le altre aree tematiche sono state l’ambiente (11,8%) e le scienze della vita (9,6%).

Inoltre, a queste cifre vanno aggiunti nel 2024 i quasi 16 milioni di euro provenienti da Eurofusion, il consorzio europeo per la fusione nucleare di cui ENEA è Programme manager per l’Italia.

“Questi risultati confermano non solo la continuità dell’eccellenza progettuale raggiunta da ENEA ma anche un rafforzamento del dialogo con il tessuto industriale italiano, segno della capacità dell’Agenzia di cogliere le opportunità offerte dall’Europa per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, osserva Francesco Beone, responsabile del Servizio Pianificazione tecnico operativa della Direzione Trasferimento tecnologico ENEA. “I risultati conseguiti dimostrano come ENEA si collochi stabilmente nella fascia medio-alta delle performance europee, sia rispetto agli altri Stati membri sia rispetto agli enti analoghi. Naturalmente, queste valutazioni devono sempre tener conto dell’andamento ciclico dei budget messi a disposizione dalla Commissione europea attraverso i bandi per ogni ciclo di programmazione, per ciascuna annualità. Ma ci sono tutti i presupposti per confermare la qualità delle nostre proposte anche in futuro: confidiamo, infatti, in una valutazione positiva per quelle attualmente in fase di esame e di futura presentazione”.

Il rapporto sui contratti ENEA con la Commissione europea è articolato in quattro sezioni: la partecipazione dell’Agenzia ai bandi 2021-2027, la partecipazione a Eurofusion, i contratti stipulati nel 2024 e i contratti in corso nello stesso anno, suddivisi per aree tematiche, partenariato e coordinamento. Alla fine, una corposa appendice con le schede sintetiche dei progetti.

I dati sono stati elaborati sulla base di quelli contenuti nella banca dati progetti Ue dell’ENEA, gestita dalla Direzione Trasferimento tecnologico, che raccoglie in modo omogeneo le informazioni sui contratti stipulati con la Commissione integrandole con elementi estratti dalla documentazione contrattuale.