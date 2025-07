Ricerca e innovazione: accordo di cooperazione Universidade Federal de Minas Gerais-Fondazione Gran Sasso Tech

MeteoWeb

L’Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, con sede in Brasile a Belo Horizonte, e la Fondazione Gran Sasso Tech – GST dell’Aquila hanno sottoscritto un accordo di cooperazione per sviluppare progetti di ricerca comuni, organizzare e promuovere corsi, convegni e simposi, scambiare informazioni e pubblicazioni accademiche.

Fernando Ferroni, Presidente di GST, ha commentato: “Siamo molto contenti di aver concluso questo Accordo con l’ Università di Minas Gerais. Per la Fondazione Gran Sasso Tech, già attiva sul panorama internazionale con particolare attenzione alle tecnologie spaziali, è un passo importante soprattutto nell’ottica di una relazione sempre più proficua con i Paesi dell’America Latina con cui stiamo costruendo un dialogo vivace e serrato sia nel campo della ricerca che in quello della formazione. Ne è una dimostrazione l’alto numero di iscritti Sudamericani alla nostra Scuola Spaceraise, organizzata all’Aquila nel mese di maggio, provenienti da Agenzie Spaziali nazionali, aziende e Università, inclusa UFMG. Il GST è un candidato naturale a giocare un ruolo di primo piano nel supportare università e centri di ricerca nello sviluppo di missioni scientifiche spaziali a costi contenuti anche grazie alla possibilità di offrire senza pagamento di royalties l’architettura satellitare 2-MF/NIMBUS come architettura hardware aperta capace di incoraggiare innovazione diffusa da parte di centri di ricerca”.

Maria Cecilia Pereira, Professoressa dell’Universidade Federal de Minas Gerais ha dichiarato: “Sono davvero felice di celebrare questa partnership tra l’UFMG e Gran Sasso Tech. Come università che offre un programma di Ingegneria Aerospaziale e intende progredire in questo campo, è molto importante per noi collaborare con istituzioni del settore spaziale che sono all’avanguardia e con importanti relazioni industriali. Riteniamo che questo Accordo possa garantire a entrambi di crescere, condividendo alcuni dei rispettivi punti di forza: ad esempio, nel caso della UFMG, la progettazione e la produzione di aeromobili. Disponiamo infatti di efficienti laboratori e solide infrastrutture – come il Centro di studi aerospaziali, dove costruiamo aerei. Inoltre credo che il nostro vero punto di forza siano le persone: i nostri studenti sono molto impegnati e laboriosi, i nostri professori hanno una solida formazione e tutti sono entusiasti di contribuire a questa collaborazione, sia dal punto di vista tecnico che scientifico. La possibilità di entrare in contatto con ricercatori, studenti e aziende grazie al a GST è molto stimolante e rende il nostro lavoro ancora più ricco e dinamico”.