Ricerca: l’UE finanzia progetto italiano per fare volare i satelliti a bassa quota

Il Consiglio Europeo per la Ricerca finanzia con un ERC Proof of Concept il progetto BRIDGE, coordinato da Tommaso Andreussi, professore ordinario presso l’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il progetto ha l’obiettivo di dimostrare la fattibilità di un nuovo tipo di propulsore spaziale, capace di far volare i satelliti in orbite molto basse, al di sotto dei 400 km di altitudine, sfruttando direttamente l’atmosfera terrestre e l’energia solare.

“Questo progetto permetterà di studiare una configurazione di propulsore mai testata in precedenza. Un risultato positivo potrebbe farci fare un grande passo avanti nel realizzare il volo satellitare a orbita molto bassa, rendendo l’utilizzo dello spazio più sostenibile e accessibile a tutti” dichiara Tommaso Andreussi.

Una nuova era del volo satellitare a bassa quota

L’idea di BRIDGE nasce come evoluzione dei risultati ottenuti dal progetto di ricerca ERC BREATHE e si basa sulla collaborazione tra il gruppo di Tecnologie per lo Spazio dell’Istituto di Intelligenza Meccanica e la spin-off Celeste S.r.l..

Alla base del progetto, che avrà una durata di 18 mesi, ci sarà lo sviluppo di un nuovo tipo di propulsore che sfrutta microonde e una configurazione magnetica innovativa per facilitare la ionizzazione dell’atmosfera, che alle altitudini considerate è estremamente rarefatta. Grazie all’interazione fra il plasma così generato e campi elettrostatici, si tenterà di generare una spinta sufficiente a contrastare la resistenza atmosferica e mantenere il satellite in orbita per tempi molto lunghi.

La progettazione sarà accompagnata da avanzate simulazioni atmosferiche e di dinamica del plasma, già sviluppate durante il progetto BREATHE. Inoltre, la campagna sperimentale potrà contare sul simulatore spaziale dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, uno dei pochi in Europa progettati appositamente per testare propulsori al plasma air-breathing.

Il progetto BRIDGE può aprire la strada a una nuova generazione di missioni satellitari a basso costo e impatto ambientale, estendendo in modo significativo le possibilità di utilizzo delle orbite terrestri più basse, oggi ancora poco esplorate.

Che cos’è un ERC Proof of Concept

Il concorso per i Proof of Concept (PoC) è aperto a chi ha già ottenuto un finanziamento ERC. Possono presentare domanda i progetti di ricerca in corso o recentemente conclusi sostenuti da sovvenzioni Starting, Consolidator, Advanced o Synergy. I Proof of Concept hanno quindi l’obiettivo di verificare il potenziale innovativo delle idee nate e sviluppate all’interno delle ERC e aprire un varco tra la ricerca di frontiera e la sua applicazione.