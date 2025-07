Archeologia, riemerge l’Adyton del Tempio R a Selinunte: trovato anello d’argento

MeteoWeb

La nuova campagna di scavi sull’acropoli di Selinunte, a Castelvetrano nel Trapanese, ha riportato alla luce uno degli spazi più sacri dell’antica città: l’Adyton del Tempio R, il più antico in pietra del sito archeologico. Qui, intorno al 570 a.C., una donna, probabilmente di alto rango, depose un anello d’argento come offerta alla divinità. Un gesto fortemente simbolico, che rivela il profondo legame tra la comunità selinuntina e le divinità femminili protettrici della città. Il gioiello è stato ritrovato in un deposito votivo rinvenuto sotto il pavimento originario del santuario, in fondo al naos del luogo di culto. Il deposito conteneva all’origine almeno 300 oggetti tra cui 27 punte di lancia, pesi da telaio, ceramica fine e altri oggetti preziosi.

Una scoperta eccezionale che permette di comprendere meglio le pratiche rituali legate al culto femminile a Selinunte e di datare con maggiore precisione l’espansione del santuario urbano fin dai primi decenni di vita della nuova fondazione, dice l’assessorato ai Beni culturali della Regione.

L’area, sorprendentemente intatta, ha restituito numerosi oggetti votivi e tracce di riti antichi, come punte di lancia conficcate nel terreno, a testimonianza della forte spiritualità che animava il luogo fin dalla fondazione della città, attorno al 628 a.C..

Lo scavo, condotto dall’Institute of fine arts della New York University e dall’Università Statale di Milano, in collaborazione con il Parco archeologico di Selinunte, è diretto dall’archeologo Clemente Marconi, conferma l’importanza religiosa e simbolica dell’intera area sacra sin dalle origini della polis.

Gli scavi si sono concentrati sull’area del grande santuario urbano e in particolare sul Tempio R e hanno confermato l’ipotesi dello studioso tedesco Dieter Mertens che aveva individuato nel precoce sviluppo del luogo di culto un tratto distintivo di Selinunte.

“Sta tornando alla luce la Selinunte più antica”, ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato. “Prima la porta e le mura, ora il santuario, tutti ritrovamenti eccezionali per leggere le origini della città”.