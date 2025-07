Rifiuti: torna per il 6° anno “Piccoli Gesti Grandi Crimini”

MeteoWeb

Nel 2024, il nostro Paese ha avviato al riciclo oltre 358 mila tonnellate di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Un risultato che, se da un lato denota un trend incoraggiante, visto che segna un +2,5% rispetto all’anno precedente – con la raccolta di piccoli RAEE in crescita del 7,5%, (per un totale di oltre 82 mila tonnellate)[2] – dall’altro rappresenta un’opportunità per poter fare di più, a partire dalla disinformazione sui RAEE che – nonostante tutto – rimane un ostacolo significativo: solo 4 italiani su 10 ne sanno dare una corretta definizione, il 10% li confonde con una tassa, e ben 1 su 5 crede che i piccoli RAEE possano essere gettati nell’indifferenziata[3].

Una chiara dimostrazione di questa scarsa consapevolezza arriva anche dal mercato delle sigarette elettroniche che, essendo piccoli RAEE, vengono ancora smaltite in modo improprio, con una media di circa 132 mila unità gettate al giorno solo nel nostro Paese[4]. Ed è proprio in questo contesto di sfida e opportunità che si inserisce la sesta edizione di “Piccoli Gesti Grandi Crimini”, la campagna di Marevivo che, in collaborazione con BAT Italia e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, torna anche nel 2025 per rafforzare la consapevolezza sull’importanza dei piccoli gesti e spingere le persone all’azione per un futuro più sostenibile.

Quest’anno la campagna “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” continua con la sua duplice missione avviata l’anno scorso: proseguire la lotta contro il littering – l’abbandono nell’ambiente dei mozziconi di sigaretta e microplastiche – nelle città e sulle spiagge italiane e intensificare la sensibilizzazione sulla corretta gestione dei RAEE, con un focus particolare sui dispositivi di piccole dimensioni. La novità più importante dell’edizione 2025 prevede che, per ogni piccolo RAEE conferito tra luglio e ottobre nei pop-up e discovery store di BAT presenti nei centri commerciali, l’azienda leader nel settore della nicotina effettuerà una donazione di 1 euro alla Fondazione Marevivo – fino a un massimo di €5.000 – utile a sostenere i progetti di tutela ambientale sulle spiagge italiane.

“Secondo una stima sono almeno 120 milioni gli apparecchi tecnologici stipati nei cassetti che non vengono smaltiti correttamente o riciclati, ed è un vero peccato poiché rappresentano vere e proprie “miniere urbane” contenenti terre rare e metalli preziosi. Quest’ultimi, se recuperati, possono contribuire al ciclo produttivo, basti pensare che il tasso di riciclo di un cellulare, che si attesta su oltre il 96%, produce notevoli benefici economici: da 50.000 cellulari riciclati è possibile ottenere oltre 1 kg di oro”, dichiara Raffaella Giugni, Segretario Generale Marevivo. “Recuperare i piccoli RAEE procura quindi vantaggi economici, ma anche ambientali poiché al loro interno contengono sostanze nocive che, se non correttamente smaltite, possono provocare danni seri all’ecosistema contaminando suolo e falde acquifere con inevitabili ricadute sulla salute dell’uomo. Lo stesso vale per i mozziconi di sigaretta e i piccoli rifiuti dispersi nell’ambiente, che inquinano i nostri mari: sono, infatti, rifiuti non biodegradabili che si frammentano in microplastiche e rimangono in mare per sempre. È indispensabile arginare i danni ambientali provocati dall’impatto del loro scorretto smaltimento, per questo con la campagna ‘Piccoli Gesti, Grandi Crimini’, cerchiamo di sensibilizzare i cittadini promuovendo l’adozione di singoli comportamenti corretti, che tutti insieme possono fare la differenza nel realizzare la transizione ecologica indispensabile al pianeta”.

“Piccoli Gesti Grandi Crimini”

La sesta edizione di “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” continuerà a sfruttare il digitale: oltre ai canali social di campagna Instagram e Facebook , quest’anno, il contributo di Marevivo e BAT Italia si concretizzerà anche nella messa a disposizione di una mappa online sul sito piccoligesti.eu – integrata nell’esperienza digitale della piattaforma – che permetterà di geolocalizzare in tempo reale i pop-up e i discovery store dell’azienda presenti nei centri commerciali, facilitando il conferimento dei piccoli RAEE. Tra i dispositivi che sarà possibile conferire, ci sono: sigarette elettroniche (qualsiasi marca e modello), sigarette elettroniche usa e getta (dispositivo monouso), pod system (dispositivo con sistema a pod), dispositivi scalda tabacco (qualsiasi marca e modello), sigarette con liquido (cartucce pre-riempite o simili). Ogni dispositivo correttamente smaltito in questi punti si trasformerà in una donazione diretta a Marevivo, rafforzando concretamente l’impegno per un futuro più sostenibile e incoraggiando l’azione individuale.

“Siamo orgogliosi di rinnovare ancora una volta la partnership con Marevivo e di continuare a stimolare comportamenti responsabili da parte dei nostri consumatori, fumatori adulti, rilanciando il doppio messaggio di sensibilizzazione contro il littering e il corretto smaltimento dei piccoli RAEE. La campagna riflette il profondo processo di trasformazione dell’azienda, permettendoci di concretizzare il ‘purpose’ aziendale ‘A Better Tomorrow’ attraverso una serie di azioni mirate a ridurre l’impatto delle nostre attività sulla salute dell’ambiente e delle persone. Nel corso dei cinque anni precedenti, ‘Piccoli Gesti, grandi crimini’ è stata implementata anche in altri paesi europei, come ad esempio Grecia e Portogallo, trasformandosi in un progetto sempre più ampio e solido di cui andiamo molto fieri, soprattutto per il valore generato in questi anni in termini di consapevolezza e azioni concrete, a supporto delle comunità in cui la campagna è stata protagonista”, ha dichiarato Fabio de Petris, Presidente e AD di BAT Italia.

Lotta al littering

Per quanto riguarda i mozziconi, i dati sono chiari: ogni anno, il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici viene smaltito impropriamente. Una criticità confermata dai 3 milioni di mozziconi salvati dal suolo e dai mari solo nel 2023 grazie alla campagna “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”. Ecco perché l’attivazione dei cittadini e il coinvolgimento dei Comuni diventa fondamentale per poter fare davvero la differenza.

Anche quest’anno la campagna proseguirà il suo tour in giro per l’Italia da luglio a settembre e coinvolgerà alcuni comuni virtuosi con le iconiche “scene del crimine”, installazioni simboliche che raffigurano l’impatto del littering marino, con sagome di tartarughe, pesci e delfini, accanto a un mozzicone gigante che diventa “arma del delitto”: un modo diretto per comunicare i rischi della dispersione di questi rifiuti in natura. Tra le tappe principali figurano Bari, San Felice Circeo, Isola di Sant’Antioco, Messina, Vieste e Livorno.

La campagna proseguirà anche sul litorale laziale grazie al supporto della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS) che, anche quest’anno, metterà a disposizione le sue unità cinofile di volontari per attività di vigilanza e sensibilizzazione.