Riprendere peso dopo i farmaci anti-obesità: una meta-analisi svela il fenomeno e le sue implicazioni

La gestione dell’obesità rappresenta una delle più grandi sfide di salute pubblica del nostro tempo. Con oltre 2,2 miliardi di adulti sovrappeso o obesi stimati nel 2020 e una previsione di crescita a 3,3 miliardi entro il 2035, la ricerca di terapie efficaci e sostenibili è più urgente che mai. Farmaci anti-obesità (AOM) come orlistat, liraglutide, semaglutide e tirzepatide hanno dimostrato di favorire una significativa perdita di peso durante il trattamento, ma cosa accade una volta interrotto l’uso? Un recente studio pubblicato su BMC Medicine da Han Wu, Wenjia Yang, Xiaoling Cai e Linong Ji del Peking University People’s Hospital ha cercato di rispondere a questa domanda con una meta-analisi di 11 studi randomizzati controllati che hanno incluso complessivamente 2.467 partecipanti (1.574 nei gruppi di trattamento e 893 nei gruppi di controllo).

L’analisi ha indagato l’andamento del peso corporeo e dell’indice di massa corporea (BMI) dopo la sospensione dei farmaci anti-obesità, con un focus sui primi 52 settimane post-trattamento.

Metodologia

Fonti: PubMed, Medline, Embase, Cochrane Register e Clinicaltrials.gov fino a marzo 2024.

Criteri di inclusione: Studi con almeno 4 settimane di trattamento e 4 settimane di follow-up dopo la sospensione.

Farmaci analizzati: GLP-1 RA (liraglutide, semaglutide, beinaglutide, exenatide), GLP-1 e GIP agonisti duali, orlistat, naltrexone-bupropione, phentermine-topiramate.

L’analisi ha utilizzato un modello ad effetti casuali per tener conto dell’eterogeneità tra gli studi.

Risultati principali

Perdita di peso durante il trattamento: I farmaci AOM sono associati a una significativa riduzione di peso rispetto ai gruppi di controllo.

Ripresa del peso post-trattamento:

Dopo 8 settimane dalla sospensione, è iniziata una ripresa significativa del peso (WMD = +1,50 kg; IC 95% 1,32–1,68; p < 0,0001).

La ripresa è proseguita fino a 20 settimane (+2,50 kg; IC 95% 2,27–2,73; p < 0,0001) e si è stabilizzata intorno ai 6 mesi.

Il fenomeno è stato più marcato nei pazienti trattati con agonisti del recettore GLP-1.

BMI: Anche l’indice di massa corporea ha mostrato un trend simile, con un aumento medio di +0,70 kg/m² a 26 settimane e +0,82 kg/m² a 52 settimane.

Fattori che influenzano la ripresa di peso

Tipo di farmaco

I pazienti trattati con agonisti del GLP-1 (es. semaglutide, liraglutide) hanno sperimentato una maggiore ripresa di peso rispetto a quelli trattati con altri AOM.

Curiosamente, i soggetti che hanno continuato interventi sullo stile di vita post-trattamento (es. dieta, esercizio fisico) hanno mostrato una significativa ripresa di peso (+1,83 kg), mentre nei soggetti senza tali interventi la ripresa non è risultata statisticamente significativa. Gli autori suggeriscono che questo dato, in controtendenza rispetto alla letteratura, potrebbe essere influenzato dal numero limitato di studi e dalla variabilità delle modalità di intervento.

La meta-regressione non ha trovato associazioni significative tra ripresa di peso e caratteristiche demografiche (età, sesso, BMI basale) o durata del trattamento. Meccanismi fisiologici dietro la ripresa di peso. Il fenomeno del “weight cycling” (ciclo di perdita e ripresa di peso) sembra correlato a più fattori:

– Adattamenti metabolici: riduzione del dispendio energetico a riposo e alterazioni nella composizione corporea.

– Cambiamenti ormonali: aumento della grelina e riduzione di leptina, che stimolano l’appetito dopo la perdita di peso.

– Fattori psicologici e comportamentali: ritorno alle abitudini alimentari pre-trattamento.

Implicazioni cliniche e prospettive

Lo studio evidenzia la necessità di strategie a lungo termine per mantenere il peso perso dopo l’uso di AOM. Tra queste:

Prolungamento della terapia farmacologica, come suggerito da alcuni trial su tirzepatide.

Interventi comportamentali più strutturati e duraturi.

Ricerca di approcci combinati (farmaci + dieta + esercizio).

Inoltre, la ripresa di peso potrebbe avere effetti negativi su indicatori metabolici come glicemia e pressione arteriosa, suggerendo la necessità di un monitoraggio prolungato.

La meta-analisi conferma che la sospensione dei farmaci anti-obesità è seguita da una significativa ripresa di peso entro 8-20 settimane, con una stabilizzazione entro 6 mesi. Questo dato sottolinea l’importanza di approcci integrati e di lungo termine per la gestione dell’obesità, considerando che il recupero ponderale è un fenomeno comune anche in altri contesti (es. chirurgia bariatrica e diete ipocaloriche). Sono necessari ulteriori studi con follow-up più lunghi e maggiore dettaglio sugli interventi sullo stile di vita per sviluppare protocolli più efficaci.